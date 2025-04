Santarcangelo. Forza Italia: La stampa non dà il giusto spazio al nostro comunicato sul sopralluogo della Commissione parlamentare Ecomafie all’ex cartiera… 

La stampa non dà il giusto spazio al nostro comunicato sul sopralluogo della Commissione parlamentare Ecomafie all’ex cartiera…

Al contempo vediamo che sul sito ufficiale del Comune di Santarcangelo nella sezione Notizie viene riportato il comunicato ma omessa nel titolo la parola chiave… ECOMAFIE!!! “Commissione parlamentare in visita”, si legge, ma di quale commissione si tratti non è dato sapere, eppure siamo sul sito istituzionale ma non stupisce che ancora una volta la trasparenza sia deviata assieme al vocabolo che poco piace all’amministrazione ma di Commissione Ecomafie si tratta, inutile tentare di nascondere ciò che deve essere di dominio pubblico.

Appare, infine, speciosa la definizione di “sito dei rifiuti abbandonati”…quasi un timido tentativo di ridurre il tutto ad una semplice piccola discarica domestica abusiva…mentre lo spettro di un sotterramento in loco di chissà quali pericolosi rifiuti provenienti da chissà dove e per mano di chissà quale organizzazione…è per noi sempre più insistente.

Walter Vicario

Coordinatore Commissario