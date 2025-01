Rimini. Vibes Animation: concluso il corso di formazione per la prevenzione e l’intervento in caso di ostruzione e soffocamento nei bambini

Il 25 giugno 2024 tutto lo staff Vibes Animation ha partecipato e concluso l’importante corso di formazione per la prevenzione e l’intervento in caso di ostruzione e soffocamento nei bambini. Durante questo percorso formativo i ragazzi hanno approfondito le tecniche di salvataggio in acqua, concentrandosi in particolare sul tema dell’annegamento.

Il corso è stato tenuto dall’Istruttrice Floriana, specializzata in BLSD (Basic Life Support & Defibrillation), Primo soccorso Pediatrico e manovre di disostruzione su lattanti, bambini e adulti. Consapevoli che i primi novanta secondi in una situazione di emergenza possono fare la differenza tra la vita e la morte, si è ritenuto fondamentale istruire i ragazzi per poter intervenire rapidamente e in maniera efficace.

Ogni anno, viene messo in atto un impegno costante per migliorare e perfezionare i servizi, offrendo un’esperienza sempre più eccellente sulle spiagge. La crescita personale e professionale dello staff è considerata fondamentale, e con passione e dedizione, si lavora per garantire il massimo della sicurezza e del comfort. Per questo, grazie anche al supporto della Pro Loco di Viserbella e di Pixel, l’equipe composta da 13 ragazzi e ragazze ha potuto partecipare a questa bellissima iniziativa.

Grazie a questa formazione, lo staff dell’Urban Village di Viserbella non vuole sostituirsi in nessun modo agli operatori di salvataggio già presenti nelle spiagge, ma vuole essere un aiuto in più in tutte quelle occasioni che richiedono prontezza di intervento, per per garantire un ambiente sicuro e protetto a tutti i piccoli ospiti delle sue spiagge.

“Questa iniziativa nasce dalla nostra passione e dalla volontà di offrire un soggiorno sereno e piacevole a tutti gli ospiti di Viserbella” Queste le parole di Giulia Facchetti, responsabile del Viserbella Village per la stagione 2024.