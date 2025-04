Rimini. Weekend della Notte Rosa, l’attività di controllo dei carabinieri: 3 arresti e 14 denunce

Per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica durante il fine settimana della “Notte Rosa”, evento tanto importante quanto delicato per la comunità locale, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati predatori, alla repressione dello spaccio di stupefacenti e dei fenomeni di micro criminalità.

Le attività, che hanno visto l’impiego di decine di militari, hanno consentito di controllare oltre 230 persone e 110 veicoli, nonché di ottenere importanti risultati tra i quali in particolare:

-arrestare in flagranza di reato un 32enne, senza fissa dimora, il quale, a seguito di mirata attività investigativa, è stato sorpreso con venti dosi di cocaina e con euro 450,00 ritenuto verosimilmente provento di pregresse attività di cessione;

-arrestare in flagranza di reato due giovani extracomunitari, già noti alle forze dell’ordine, i quali, con l’accusa di aver strappato la catenina d’oro dal collo di un loro coetaneo, sono stati prontamente bloccati dai Carabinieri presenti sul luogo;

-deferire in stato di libertà 14 persone indiziati, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina impropria, furto aggravato, ricettazione ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, violenza privata e danneggiamento.

Inoltre, nella nottata di domenica, è stato organizzato una specifica attività volta ad assicurare l’incolumità degli utenti della strada: con il supporto di un apposito mezzo mobile e di personale specializzato della “Forensic Lab Service”, al fine di reprimere la guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti, sono stati effettuati oltre 60 accertamenti che hanno consentito di individuare alcuni automobilisti sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Questi servizi verranno nuovamente eseguiti nelle prossime settimane, per prevenire e reprimere tutte quelle manifestazioni di illiceità che incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Gli arrestati in flagranza saranno sottoposti a giudizio per direttissima nella mattinata odierna.