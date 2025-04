Samuele Segreto, ex concorrente di “Amici”, testimone della sparatoria a Monreale

Sabato notte a Monreale, tre giovani sono stati uccisi e due feriti in seguito a una sparatoria avvenuta in strada. Tra i presenti c’era anche Samuele Segreto, ballerino e attore noto per aver partecipato alla 22esima edizione di “Amici”. Segreto ha condiviso sui social un lungo messaggio in cui descrive i momenti di panico e violenza vissuti quella sera, parlando di colpi di pistola, urla e ragazzi che scappavano in preda al terrore.

Il giovane ha condannato duramente l’accaduto, sottolineando come la violenza abbia trasformato una serata di festa in una tragedia. Ha espresso dolore per le vite spezzate di Salvo, Andrea e Massimo, e ha rivolto parole di condanna verso chi ha portato armi e violenza nel suo quartiere, definendo i responsabili come “feccia dell’umanità”. Segreto ha anche auspicato che vengano presi provvedimenti severi contro chi si rende protagonista di simili episodi, sottolineando che nessuno dovrebbe perdere la vita per una semplice uscita tra amici.