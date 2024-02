San Marino. A Domagnano, una spesa inutile per un’opera inutile … di Giuliano Giardi

A seguito della realizzazione del nuovo parcheggio in Via R. da Castiglione a Domagnano, che viene riferito essere stato realizzato per il personale di servizio della adiacente scuola materna, espongo alcuni rilievi, parte dei quali avevo già diffuso ancora prima dell’inizio dei lavori, ritenendo la sua realizzazione una opera inutile che ha comportato un notevole spreco di denaro pubblico in un periodo di severa sofferenza delle casse dello Stato, per realizzare posti auto per tredici veicoli.

La costruzione di questo parcheggio ha richiesto innanzi tutto la distruzione di una parte consistente dell’area del parco circostante, riducendo di molto il verde pubblico, e questo è già disdicevole. E’ stato realizzato sopra una galleria della vecchia ferrovia e sopra una risorgiva di acqua. A valle, ha comportato una significativa modifica dell’orografia con un sensibile rialzo del terreno. Di conseguenza alcuni olivi, ivi trapiantati, hanno il tronco, sino alla biforcazione dei primi rami, completamente sepolto dalla terra. Un agronomo, da me consultato, mi ha riferito che un simile trattamento, nel volgere di alcuni anni comporterà la inevitabile morte di quei vecchi alberi che hanno purtroppo già sofferto altri traslochi. Alcuni poi sono stati espiantati e ripiantati nei pressi.

Viene riferita che la necessità di quell’area è scaturita dalla esigenza di lasciare libero il piccolo parcheggio, presso l’ingresso della scuola, per i genitori che possono più facilmente portare e riprendere i loro piccoli. Mi viene spontaneo considerare che nei pressi esiste già il parcheggio del Piazzale Terenzi, molto ampio e adiacente alla scuola. Il suo utilizzo da parte del personale della scuola avrebbe permesso un notevole risparmio economico e di verde pubblico, visto che era preesistente e ha sempre molti posti disponibili.

Altra considerazione riguarda il cartello ove si legge che la sosta è permessa solo al personale di servizio della scuola. Orbene, a mia conoscenza, non vi sono parcheggi con aree riservate al personale scolastico in territorio, anche in zone difficili come il liceo di Città, ove il personale il parcheggio se lo deve cercare e pagare. Ho lavorato molti anni in ospedale ed anche nel parcheggio del nosocomio il personale non ha mai goduto di aree riservate, facilitando la pratica di frequenti e salutari passeggiate. Anche il personale in reperibilità, che deve raggiungere il posto di lavoro in tempi brevi, vedi interventi chirurgici di urgenza, quando si deve intervenire in pazienti che possono essere in pericolo di vita, non gode di questo privilegio. Mi viene spontaneo chiedere quali requisiti abbia questa scuola per ottenere un simile trattamento.

Il parcheggio inoltre ha un utilizzo scolastico molto limitato, solo per le ore di apertura dell’istituto, restando deserto per prolungati periodi, vedi i periodi delle vacanze, i fine settimana, i festivi….

Ora che, a danno fatto, non si può più tornare indietro, chiedo che almeno venga rimosso quell’offensivo cartello. Poiché la mia casa confina con quel parcheggio, preciso di non avere alcun interesse personale su quanto ho scritto poiché, nella mia proprietà, ho la disponibilità di parcheggiare tutti i veicoli della mia famiglia.

Giuliano Giardi