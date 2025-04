San Marino Academy, calcio. Under 22 all’ultima fatica stagionale. Mattia Sancisi: “Ripartiamo dal secondo tempo con il Tre Penne, ma più concreti”

Capolinea della stagione, per gli Under 22. La 30° e ultima giornata di campionato li mette di fronte al Cosmos. C’è ancora un obiettivo, per i ragazzi di Cecchetti: quello di non farsi sorpassare dal Pennarossa proprio all’ultima curva stagionale. “Vogliamo assolutamente chiudere al meglio questa stagione. – assicura Mattia Sancisi – Così come abbiamo fatto con il Tre Penne, scenderemo in campo per dare il massimo e puntando al miglior risultato possibile. Arrivare davanti al Pennarossa è un obiettivo a cui teniamo, anche come premio per tutti i sacrifici fatti durante questi mesi.”

Lo 0-2 patito con il Tre Penne non racconta perfettamente quella che è stata la reazione dei giovani Biancoazzurri dopo lil gol sensazionale di Dormi e il raddoppio di D’Addario. Ciò detto, ha anche insegnato che occorre essere più cinici quando si ha l’occasione di colpire. Una nota da tenere a mente domani. “Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte. – continua il capitano biancoazzurro – Hanno sbloccato la gara con un eurogol e poi hanno raddoppiato quasi subito. Ci è voluto un po’ per assorbire il doppio colpo, però devo dire che poi abbiamo cambiato decisamente testa, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo iniziato ad applicare meglio le cose che ci chiede il mister e ci siamo fatti pericolosi parecchie volte. Io stesso ho avuto una grande occasione che purtroppo non sono riuscito a sfruttare. Si poteva fare di più in fase realizzativa, però la reazione c’è stata.”

Il capolinea stagionale diventa l’occasione anche per fare un piccolo bilancio su un percorso che, proprio come quello dell’annata passata, è stato votato soprattutto alla crescita dei ragazzi. Così Sancisi: “Se ripenso alle prime partite della stagione, direi che siamo completamente diversi. Siamo cresciuti come squadra e abbiamo migliorato tanto il nostro approccio alle partite, così come il nostro atteggiamento.”

E domani il Cosmos, avversario che non può avere già la testa ai play-off, perchè deve guardarsi dagli attacchi di San Giovanni e Tre Penne, distanti entrambe un punto dalla formazione di Andy Selva. “Noi dovremo fare la stessa prestazione del secondo tempo con il Tre Penne, cercando di metterli più in difficoltà possibile, e soprattutto pretendendo da noi stessi di essere più concreti. Anche loro giocano con obiettivi di classifica, proprio come noi. Sarà partita vera.” – conclude il 6 biancoazzurro.

L’ultima gara della stagione degli Under 22 si giocherà nuovamente allo stadio Ezio Conti di Dogana, domani alle 15:00. Diretta streaming disponibile su Titani.tv.

