San Marino Academy. Femminile: direzione Arezzo. Limardi: “Delusione ci ha dato una spinta. Ora sei punti da conquistare”

Centottanta minuti da giocare e sei punti a disposizione. Il futuro delle Titane è qui: sfumato il sorpasso sul triplice fischio dello scontro diretto, restano Arezzo e Vis Mediterranea come ultime possibilità di issarsi dalla zona buia del girone e chiudere la stagione con il sorriso. Giocoforza, si ragiona tappa per tappa. La più vicina nel tempo è anche l’ultima trasferta dell’anno. Si va allo Stadio “Città di Arezzo” per riprovare ad ottenere quanto, domenica scorsa, è evaporato proprio sul gong. “Mancano due partite e ci sono sei punti in palio per raggiungere il nostro obiettivo. – sottolinea Giulia Limardi – Niente è scritto e dovremo lottare per ottenere quello che vogliamo. Domenica andremo ad Arezzo determinate a centrare il massimo risultato: ci interessa quello e soltanto quello in funzione dell’ultima partita, quando speriamo di non dover guardare a ciò che le nostre avversarie staranno facendo su altri campi.”

Se l’epilogo è stato doloroso, quella con l’Orobica resta una prova piena di cose positive, degne di un finale di stagione tanto vibrante. “Secondo me contro l’Orobica abbiamo fatto una partita di orgoglio – il pensiero del portiere biancoazzurro – e questo orgoglio va replicato anche nei due incontri che ci rimangono. Abbiamo giocato bene la palla, con coraggio, applicando tante delle cose che avevamo preparato in settimana. Abbiamo avuto anche la fame di ricercare il gol dopo il 2-0, cosa che del resto ci era riuscita: peccato per quel fuorigioco. Abbiamo pagato due episodi e forse il risultato finale non è quello che meritavamo. Ma è andata così e abbiamo voltato subito pagina. Dobbiamo credere in noi stesse, perché abbiamo tutte le carte in regola per arrivare dove vogliamo.”

L’Arezzo non ha più grossi obiettivi di classifica. Proprio per questo avrà la possibilità di giocare con animo leggero e mente sgombra. Dunque, ogni singolo obiettivo all’interno della gara andrà perseguito con la massima tenacia, come sanno bene Limardi e le altre Titane: “All’andata ricordo una squadra molto fisica. Domenica andremo a giocare nel loro stadio, che è molto ampio. Sarà una vera e propria battaglia, alla quale dobbiamo prepararci adeguatamente, tanto da un punto di vita fisico quanto da un punto di vista psicologico. Il finale dell’ultima partita ci ha fatto male, ma credo ci abbia anche dato una spinta. In settimana abbiamo lavorato forte, con la rabbia di chi vuole assolutamente riscattarsi. Spero possa essere il segnale giusto per noi.”

Si gioca domenica alle 15:00 allo stadio comunale “Città di Arezzo”. Diretta streaming disponibile, come sempre, sulla piattaforma Vivo Azzurro TV.

