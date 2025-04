San Marino all’ Expo Osaka 2025, Sds Pedini Amati: “Siamo fieri di presentarci al mondo”

San Marino, 13 aprile 2025 – Con l’inaugurazione odierna di Expo Osaka 2025, l’Esposizione Universale dedicata al tema “Designing Future Society for Our Lives”, si accendono i riflettori internazionali su un evento di portata globale. La Repubblica di San Marino è pronta a giocare un ruolo significativo, presentando al mondo la propria unicità millenaria e la propria visione orientata al futuro.

Il Padiglione San Marino, concepito dalla creatività degli studenti dell’Università del Design della Repubblica di San Marino, si distingue per l’eleganza delle linee architettoniche e per la sua capacità intrinseca di narrare un’identità antica, proiettandola al contempo verso le sfide contemporanee sollevate da Expo. La partecipazione sammarinese è guidata dal motto “Expanding Horizons”, un chiaro invito ad ampliare le prospettive, a favorire il dialogo interculturale e a tessere nuove relazioni, con uno sguardo privilegiato verso il Giappone, nazione ospitante.

Un momento di particolare rilievo sarà la Giornata Nazionale di San Marino, fissata per il 3 maggio. In tale data, la Repubblica sarà protagonista assoluta all’interno del sito espositivo, con parate, esibizioni e celebrazioni che coinvolgeranno le delegazioni degli altri Paesi partecipanti. La solennità dell’occasione sarà amplificata dalla visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, i quali, accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo e da altri membri della delegazione istituzionale, onoreranno l’evento con la loro presenza.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha dichiarato:

“L’inaugurazione di Expo Osaka 2025 segna l’avvio di un capitolo di fondamentale importanza strategica per la Repubblica di San Marino. Questa partecipazione si colloca in una visione di lungo periodo, rappresentando la naturale prosecuzione del percorso virtuoso avviato con Expo Dubai, esperienza che ha consolidato l’immagine internazionale del nostro Paese e generato riscontri eccezionali. Siamo fieri di presentare al mondo un Padiglione che non è solo espressione della nostra profonda eredità storica e culturale, ma che, incarnando il concetto di ‘Expanding Horizons’, si propone come piattaforma di dialogo sulle sfide globali e come catalizzatore per l’incontro tra civiltà diverse. Expo Osaka costituisce un’arena privilegiata per intensificare le relazioni internazionali, in particolare con il Giappone, e la nostra Giornata Nazionale del 3 maggio, impreziosita dalla presenza dei nostri Capi di Stato, simboleggerà l’apice di questo proficuo scambio. Colgo l’occasione per rivolgere il mio più sentito augurio di buon lavoro al Commissario Generale, Avv. Filippo Francini, e all’intero team di manager e volontari. Essi sono, da oggi, i nostri primi ambasciatori in questa essenziale vetrina mondiale, e sono certo che sapranno rappresentare San Marino con la passione, la serietà e la professionalità che li contraddistinguono.”

La Segreteria di Stato per il Turismo seguirà con la massima attenzione l’intera durata della partecipazione sammarinese a Expo Osaka 2025, riconoscendo nell’evento una leva insostituibile per la promozione internazionale e per l’affermazione del valore unico della Repubblica di San Marino nel consesso globale.

Segreteria di Stato per il Turismo