San Marino. Avviata la partnership tra FSGC e San Marino Welcome 

Ufficializzata la partnership tra Federcalcio di San Marino e San Marino Welcome – destination management company ufficiale della Repubblica di San Marino che promuove tutti gli imprenditori del comparto turistico , gestori delle principali strutture ricettive, eventi ed incoming a San Marino. Nei giorni scorsi, Andrea Nardoni (Responsabile dell’Area Marketing e Commerciale di FSGC) e Giacomo Vespignani (Amministratore Unico di San Marino Welcome) hanno sottoscritto l’accordo che legherà le due realtà, sportiva una ed imprenditoriale l’altra: “È con grande entusiasmo che entriamo in partnership con FSGC, un’organizzazione con cui condividiamo i valori di eccellenza, passione e impegno – commenta Vespignani. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica di rafforzare la nostra presenza nel mondo dello sport e per valorizzare e promuovere il territorio, in linea con la missione principale di San Marino Welcome. Siamo impazienti di iniziare questa avventura e di sostenere attivamente questa sinergia in ogni fase del suo percorso.”

FSGC