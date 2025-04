San Marino. Bilancio e delegazione di Andorra al centro del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale del CONS si è riunito ieri sera per la prima seduta del quadriennio olimpico a seguito dell’elezione del nuovo Comitato Esecutivo. Nel corso dell’incontro è stato approvato il bilancio consuntivo 2024.Approvata anche la composizione della delegazione che parteciperà ai Giochi di Andorra a fine mese, concordando sulla possibilità di inserire eventuali ulteriori atleti che dovessero ottenere il minimo di qualificazione entro la scadenza del 5 maggio.

L’Assemblea ha inoltre deliberato i minimi di qualificazione per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’esecutivo ha presentato ai componenti del Consiglio Nazionale la bozza delle linee guida di politica sportiva 2025-2028 e una prima lista di priorità di interventi sugli impianti da sottoporre al Governo.

Sono state, inoltre, comunicate le date di SportInFiera 2025, che si terrà il 20 e 21 settembre.

Sono stati nominati i membri del Comitato Safeguarding e della Commissione Premi per il quadriennio olimpico in corso. Infine, sono stati designati Martina Mazza e Luciano Zanotti quali membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale per la redazione, insieme alla Seg reteria di Stato per lo Sport, della nuova Legge sullo Sport.