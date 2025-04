San Marino. Boccette: Zafferani davanti a tutti al Campionato Nazionale UiSP 2° Categoria, trionfi anche di squadra e nel singolo nella sezione Rimini-Pesaro

Il sammarinese Paolo Zafferani si conferma in un ottimo stato di forma in questi primi mesi di 2025 e, dopo aver conquistato il titolo sammarinese di biliardi internazionali nel singolo a febbraio, ha aggiunto al suo storico altri importanti traguardi nella specialità Boccette. Prima per Zafferani è arrivato il titolo con la squadra della Casa Rossa di Murata nel Campionato Italiano UiSP Rimini-Pesaro. Nel corso della stagione la squadra sammarinese ha chiuso con 91 punti in 22 giornate e con 16 punti di vantaggio sulla seconda classifica. Zafferani si è distinto anche nel tabellone singolare con 20 vittorie su 21 partite disputate, tre in più del secondo classificato.

Importante risultato del sammarinese anche a Castelfranco, dove si è svolta la fase finale del Campionato Nazionale UiSP di Seconda Categoria, con Zafferani che in gara unica, con oltre duecento atleti partecipanti, è riuscito a classificarsi al primo posto.

“Intendiamo congratularci con Paolo Zafferani per questi splendidi risultati raggiunti, che riempiono d’orgoglio tutta la Federazione” afferma la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo.