San Marino. Cgg, Consigliere Mussoni (Dc) sulla concessione di spazi pubblici da parte dello Stato

Francesco Mussoni (PDCS): Quest’anno torna l’evento Mi Gusto San Marino. Il tema e? la concessione gratuita di spazi pubblici nella settimana di Ferragosto. Vorrei capire se questo e? un tema logico, appropriato. Vorrei ragionare su come vengono concessi gli spazi pubblici. Quale era la redditivita?? Credo sia opportuno incominciare a misurare la concessione di questi spazi. Credo sia opportuno che lo Stato non svolga attivita? di concorrenza rispetto al privato. Tutti devono poter accedere a pari condizioni nell’uso di spazi pubblici. Se c’e? un obiettivo culturale, e? un altro tema. Se c’e? un’attivita? economica, credo questo meriti un approfondimento. Lo dico non pensando alla legittima iniziativa dei privati, ma dal lato pubblico. Si crea concorrenza sleale e una delle regole e? quella di libera concorrenza. Askanews