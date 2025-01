SAN MARINO COMICS. Comunicato stampa – Set fotografico presso luogo sacro

Relativamente ai comunicati apparsi nelle ultime ore segnaliamo che il regolamento del San Marino Photo Cosplay vieta espressamente l’utilizzo dell’area interna del cimitero monumentale: … “Il cimitero di Montalbo è molto bello in esterno ma in interno per rispetto del luogo non è consentito recarsi a fotografare.” …

In tal senso si tratta di errore umano, non per questo meno grave. Siamo infatti accorsi sul posto subito dopo la chiamata della Gendarmeria che è stata in costante contatto con noi durante tutto il periodo dell’evento per garantirne il corretto svolgimento e ci ha avvisato di quanto stava accadendo.

È d’obbligo prendere le distanze da questo tipo di comportamento che, a prescindere dall’intenzione, risulta poco rispettoso ed è intenzione dell’associazione quella di adoperarsi perché non succedano mai più episodi del genere. Per correttezza d’informazione dobbiamo riportare che le Forze dell’Ordine hanno visionato le foto scattate dalle persone segnalate, constatando che non ritraevano in alcun modo simboli o oggetti non consentiti dalla legge. Il materiale è stato comunque messo agli atti, gli autori del gesto sono stati redarguiti sul comportamento e diffidati da conservare tale materiale e tenere simili comportamenti in futuro. A completa tutela dell’Associazione, abbiamo rilasciato le nostre dichiarazioni ai Gendarmi intervenuti, prendendo le distanze da comportamenti che sono molto lontani dal nostro modus operandi.

Lo staff organizzatore dell’evento e l’Ass. San Marino Comics, tengono a precisare che trattasi di un caso isolato relativamente agli oltre 500 set fotografici realizzati sull’intero territorio della Repubblica con oltre 250 persone coinvolte che nel Cosplay (costume play) e nella fotografia, vedono una forma d’arte che coinvolge in modo “sano” persone di tutte le età.

