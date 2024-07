San Marino. Comitato Pierre de Coubertin e Fair Play San Marino: PARIS 2024 IL CONTO ALLA ROVESCIA E’ COMINCIATO!

Mancano meno di 100 giorni alle Olimpiadi PARIS 2024 e gli occhi del mondo sono tutti rivolti verso la Fiaccola Olimpica accesa il 16 aprile 2024 ad Olimpia in Grecia, in un rituale che si rifà alle tradizioni dell’Antica Grecia. Un viaggio lungo quasi cento giorni che attraverserà il Peloponneso, prima di dirigersi in barca e puntare verso la Francia dove giungerà a Marsiglia il prossimo 8 maggio.

LA FIACCOLA arriverà a Parigi, la Città che ospiterà i Giochi Olimpici e resterà accesa per tutto il tempo dei Giochi, dal 26 luglio all’11 di agosto 2024.

Martedì 16 aprile 2024, Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) e il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) hanno acceso la loro Fiaccola simbolica, condividendo i Valori Olimpici, con gli Allievi e Insegnanti di alcune Classi della Scuola Media Statale di Serravalle San Marino e in diretta zoom con associazioni, scuole e accademie olimpiche del mediterraneo, per arrivare fino in Malesia. Grazie alla brillante video conferenza tenuta dal Prof. Gennaro Testa sul tema: “ I VALORI OLIMPICI: RITI e MITI,” è stata ripercorsa con immagini di repertorio, la storia dei Giochi e dei Valori Olimpici, fino all’attesa edizione di Parigi 2024.

Da questi valori, riemerge con forza, l’ideale della pace e uguaglianza tra i popoli, anche Thomas Bach, presidente del CIO; nel corso della tradizionale e suggestiva Cerimonia di Accensione ha ribadito che “In questi tempi difficili, in cui le guerre e i conflitti aumentano, le persone ne hanno abbastanza dell’odio. Nei nostri cuori desideriamo qualcosa che ci riunisca di nuovo, qualcosa che ci dia speranza. La Fiamma Olimpica che accendiamo oggi simboleggia questa speranza”. Mentre il mondo è scosso da tante crisi ” la Fiamma Olimpica rappresenta , una forza di ispirazione per tutti noi e per le generazioni future”.

L’augurio di Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) e Comitato Nazionale Sammarinese Fair PLay (CNSFP) è quello di tornare a considerare l’importanza del concetto di “ TREGUA OLIMPICA” degli antichi greci, affinchè gli atleti e gli spettatori di tutto il mondo siano capaci di promuovere e favorire la nascita di relazioni durature e amichevoli tra i popoli.

Il CSPC e CNSFP, ringraziano per la condivisione dell’evento, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport, la Dirigenza della Scuola Media di Serravalle, gli Allievi, i Docenti , la Giunta di Castello di Serravalle e il Prof. Gennaro Testa che è stato insignito del titolo: “ Ambasciatore Internazionale del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin.”

Prossimo appuntamento in agenda sarà per il giorno 26 aprile 2024, coincidente con la Consegna ufficiale della Fiaccola Olimpica alla Delegazione del Comitato Organizzatore di Paris 2024 allo Stadio Panathinaikos di Atene, dove è prevista una Conferenza Stampa alle ore 12 presso la Segreteria di Stato al Lavoro e Sport di San Marino, per la presentazione ufficiale del “ Passaporto Internazionale Fair Play San Marino.”

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP