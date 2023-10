San Marino. Comites. Istanza d’Arengo sulla cittadinanza: raccolta firme

Domani giovedì 5 ottobre alle 12,30 il Comites San Marino sarà davanti alla mensa di Tavolucci a Borgo Maggiore per raccogliere le firme a sostegno dell’istanza di arengo che verrà presentata domenica 8 ottobre e con cui si chiede di eliminare dalla normativa vigente la rinuncia alla cittadinanza di origine come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione. I sottoscrittori devono essere necessariamente cittadini sammarinesi. Marina Rossi, membro dell’esecutivo del Comites San Marino.

