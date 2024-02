San Marino. Comma Comunicazioni. Cons. Matteo Ciacci, Libera: ”riduzione del debito estero, trasformandolo in un percorso indebitamento interno”

Capisco qui dentro ci siano i guastatori che devono sempre creare spaccature e cercare tensioni per strumentalizzare le inchieste giudiziarie, ma siete fuori tempo. Oggi la politica richiede un salto di qualita? che le forze piu? responsabili devono mettere in campo, se ci state, siamo sullo stesso terreno comune, ma portiamo avanti le azioni di responsabilita?, un po’ di onesta intellettuale sui percorsi politici fatti in passato. Quindi basta con ulteriori strategie politiche per allungare il brodo e metterci in difficolta?, avete stancato. Infine terzo aspetto: e? i Consiglio che deve ridare centralita? alla nostra azione politica. Chi e? d’accordo?

Diamoci tre priorita? a livello politico:

1) riduzione del debito estero, trasformandolo in un percorso indebitamento interno,

2) diamo un messaggio sull’irredimibile a Cassa di risparmio

3) obiettivo nella gestione dello sviluppo economico e? che si guardi con trasparenza e convinzione all’accordo Ue. Che deve essere diffuso e divulgato e messo a terra sia per ridare centralita? alle nostre istituzioni, sia per capire quali possono essere le nostre traiettorie per lo sviluppo economico che e? necessario.

Una politica sana oggi si confronta su questi temi, non solo guardando al passato. Su questi temi troveremo sinergie in vista della prossima legislatura. Dire