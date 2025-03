San Marino. Commissione Esteri del 4 marzo. Il riassunto by Dire

La commissione Affari Esteri, riunita oggi pomeriggio (ieri ndr), fa i conti con l’eventuale avvicinarsi della fine anticipata della Legislatura, nel pianificare i prossimi appuntamenti internazionali e, soprattutto, l’iter di ratifica dell’accordo di Associazione Ue e gli adempimenti conseguenti.

Nel corso del comma comunicazioni infatti il tema dello scioglimento del Consiglio e la scadenza elettorale emerge da piu? interventi, cosi? come torna in auge la polemica sulla serata organizzata da Alleanza Riformista fuori territorio. Dal dibattito, anche la sollecitazione da parte dei commissari di Libera perche? nel prossimo Consiglio Grande e Generale, che verra? definito domani in Ufficio di Presidenza, sia inserito ai primi punti l’Ordine del giorno per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. Infine, e? lo stesso Segretario di Stato Luca Beccari, in replica, a proporre un accordo politico, in caso di chiusura anticipata della legislatura, “perche? l’eventuale decreto di scioglimento possa prevedere che Commissione Esteri, Commissione Mista e Consiglio si riuniscano ogni volta sia necessario, per parlare del tema relativo all’accordo Ue”.

Concluso il comma Comunicazioni, i lavori proseguono sempre in tema di Accordo di associazione, con il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, sulla proposta di linee guida per la sua implementazione “al fine della definizione di un documento programmatico da sottoporre ad approvazione consiliare e successivo dibattito”. Il dibattito riprende il discorso avviato nella precedente sessione. La Commissione discute la proposta del Segretario di arrivare nel prossimo Consiglio a presentare un Odg che riprendera? il documento programmatico presentato ai commissari, sintetizzandolo per punti. Non mancano le sollecitazione da parte dei commissari di opposizione per chiedere piu? chiarezza sullo stato dell’arte degli adempimenti tecnico- amministrativi necessari per arrivare a firma finale e alla ratifica dell’accordo. Il Segretario Beccari quindi risponde che la ratifica non sara? prima del secondo semestre 2024, “da settembre in avanti”, puntualizza.

La Commissione prosegue quindi l'esame dei comma successivi relativi a nomine diplomatiche, i lavori si interrompono poi al comma 9 e proseguiranno, come da convocazione, venerdi? prossimo.