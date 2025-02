San Marino. Confederale CDLS: in primo piano il 17° Congresso Confederale e nomine nella Fondazione Solidarietà

Nonostante il periodo estivo ed il consueto rallentamento delle attività politiche e delle parti sociali, la macchina organizzativa della Confederazione Democratica sta lavorando a pieno ritmo in previsione della prossima stagione autunnale che sarà contraddistinta dal 17° Congresso Confederale previsto per il 15, 16 e 17 Ottobre 2024 e per i Congressi delle quattro Federazioni (Industria, Pubblico Impiego, Servizi e Pensionati) che si terranno dalla seconda metà di ottobre in poi. Stanno iniziando le assemblee per la nomina dei 330 delegati dei vari settori che, unitamente ai delegati di diritto, saranno la base democratica della stagione congressuale CDLS. Il Segretario Generale CDLS Prof.ssa Milena Frulli puntualizza “all’ordine del giorno del Consiglio Confederale che si è tenuto nei giorni scorsi era presente un punto che riguardava l’aggiornamento delle attività preliminari alla prossima stagione congressuale della Confederazione Democratica. Il titolo scelto per il 17’ Congresso CDLS – Costruttori di futuro – identifica perfettamente sia i contenuti politico-sindacali dell’assise che lo spirito costruttivo che deve contraddistinguere il futuro della confederazione; il sottotitolo – 1957-2024 Liberi & Indipendenti – sottolinea due valori assoluti ed irrinunciabili per il nostro sindacato.” Continua il Segretario Generale della CDLS “inoltre abbiamo illustrato in dettaglio al Consiglio Confederale le due conferenze precongressuali che abbiamo previsto in preparazione della stagione congressuale. Il primo evento previsto per il giorno 12 Settembre p.v. – dalle ore 14,30 alle ore 19,00 presso la Sala Montelupo di Domagnano avrà come titolo ‘PENSIONI & SANITA’ – La difesa del welfare e le grandi sfide del futuro’, sarà l’occasione per aprire un qualificato e costruttivo confronto sulle grandi sfide che attendono il nostro Paese, con particolare attenzione verso la difesa del sistema previdenziale ed alla indifferibile riforma di FONDISS nonché al rilancio e potenziamento del nostro sistema sanitario pubblico ed universale. Il secondo evento previsto per il 17 Settembre p.v. – sempre dalle ore 14,30 alle ore 19,00 presso la Sala Montelupo di Domagnano – avrà come titolo ‘INTELLIGENZA ARTIFICIALE tra rischi ed opportunità’, vedrà la presenza di relatori anche internazionali e intenderà aprire un qualificato e costruttivo confronto riguardo alle possibili ricadute dell’Intelligenza Artificiale, in termini di rischi ed opportunità, nella società sammarinese, nell’economia e nel mondo del lavoro e riguardo alle opportunità di crescita e sviluppo collegate all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.” “Nel corso del Confederale CDLS – precisa la Prof.ssa Milena Frulli – si è provveduto anche al parziale rinnovamento dei vertici della Fondazione Solidarietà della CDLS. Cambio di presidenza con la nomina a presidente di Gianluca Montanari che subentra a Giorgio Busignani. Va registrato il nuovo ingresso nel Consiglio Direttivo di Angela Tamagnini che si affianca ai membri rinnovati: Tonino Ceccoli, Giovanni Giardi, e Stefano Zonzini. Giorgio Busignani è stato nominato membro del Comitato Etico della Fondazione Solidarietà, riconfermati gli altri membri Franco Bentivogli e Giovanni Trinca. Il Consiglio Confederale ha espresso a tutti gli eletti i migliori auguri di buon lavoro, auspicando un sempre maggiore impegno della Fondazione Solidarietà CDLS con iniziative di alto valore sociale e solidale. Dopo aver operato per moltissimi anni con importanti iniziative di solidarietà internazionale (per citarne alcune, la Casa di Accoglienza di Huaycan ed il Centro educativo di Huancayo in Perù ed il sostegno post-terremoto in Siria), la Fondazione Solidarietà intenderà rilanciare le proprie attività solidaristiche impegnandosi anche riguardo ad iniziative da concretizzare all’interno di San Marino.”

CDLS – Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi