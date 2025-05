San Marino. Conference: una strepitosa Fiorita si regala il secondo turno, Tre Penne di cuore ma eliminato

La Fiorita raggiunge il Tre Fiori nel novero dei club del Titano che abbiano mai superato un turno di coppe europee. I Giallolbù di Fiorentino fecero l’impresa nel 2018 e poi seppero ripetersi nel 2022; i Gialloblù di Montegiardino, invece, l’hanno fatto ieri sera in terra ungherese. E adesso, al secondo turno delle qualificazioni di Conference, li attendono i turchi dell’Istanbul Ba?ak?ehir.

Riavvolgendo il nastro di questo doppio confronto con i bielorussi dell’Isloch, un solo gol aveva fatto la differenza sette giorni prima al San Marino Stadium. Lo aveva segnato Butsko approfittando soprattutto di una leggerezza dei padroni di casa. In generale, però, l’Isloch non era parso avversario insormontabile, tant’è che nel finale di gara La Fiorita aveva seriamente “rischiato” di pareggiarla. Ma la missione era comunque rimasta pienamente alla portata. Sul campo neutro di Mezokovesd, la squadra di Manfredini mette subito in chiaro i propri propositi. La presenza costante nella metà campo avversaria, almeno nelle prime battute di gara, produce alcune situazioni interessanti, tra le quali il gran tiro dalla distanza di Cicarelli respinto da Veretilo, che nell’occasione deve sostituirsi al portiere. Poi risale l’Isloch, che prova a metter paura a Vivan in tre occasioni ravvicinate, e sempre con Butsko: in un caso la sua girata volante è fuori di poco, negli altri due i guantoni del portiere gialloblù evitano ogni tipo di guaio. Di nuovo Fiorita in attacco con Cicarelli, che dal limite cerca gloria ma viene murato dalla retroguardia di casa.

Dopo l’intervallo entra subito Semprini e sarà una mossa decisiva. Intanto La Fiorita fa le prove di vantaggio con Casolla, murato nel cuore dell’area, e poi con Greco, che raccoglie il pallone vagante e lo manda sul fondo. Di là, Butsko fa un ultimo, timido tentativo prima di lasciare il campo: Vivan blocca in scioltezza. Molto più sollecitato, il portiere de La Fiorita, sul colpo di testa di Kovel da angolo, che giunge poco dopo la botta dalla distanza di Yudchyts finita a lato. Si arriva ai minuti finali. La Fiorita sfonda a destra con il giovane Toccaceli, il quale apparecchia centralmente per ben tre compagni che si erano fiondati in area piccola: il tocco decisivo è di Jacopo Semprini, che regala alla sua squadra almeno altri 30’ per tentare il colpaccio. Nei tempi supplementari La Fiorita si vede soprattutto con Casolla, che prima segna ma da posizione irregolare, poi va a terra all’ingresso dell’area di rigore, chiedendo un penalty che non viene concesso. Sull’altro fronte, c’è solo un pericolo potenziale con la punizione dalla lunetta affidata ad Alii, che però spara altissimo. Verdetto affidato ai calci di rigore, dunque. Casolla, Cucarelli e Olcese sono perfetti, mentre Guerra manda sul palo. In casa Isloch la serata si ingrigisce per i voli di Vivan su Kovel e Sibilev. Il quinto rigore, quello decisivo, è affidato a Pezzi, che spiazza Svirski e fa volare La Fiorita dritta al secondo turno delle qualificazioni di Conference: una gioia enorme, inseguita e più di una volta sfiorata in tredici anni di partecipazioni europee. E adesso, il Ba?ak?ehir di Krzysztof Pi?tek.

Si ferma invece il cammino del Tre Penne, cui servivano due gol di scarto per portare la sfida oltre i 90’ dopo l’1-3 rimediato a Malta, in casa del Floriana. La gara del San Marino Stadium ha un primo sussulto all’8’, quando Grech su punizione trova perfettamente la testa di Reid, ma Migani c’è. Dopo un paio di incursioni in area di Grech (tiro debole e altrettanto debole richiesta di calcio di rigore), Reid ci riprova di testa, stavolta su pennellata di Kouro: tanta libertà per il 9, ma palla sul fondo. Il Floriana continua ad attaccare e in un caso serve il piede provvidenziale di Scarponi per schermare una promettente conclusione di Thiago Santos. Ma c’è anche il Tre Penne sul green dello Stadium. Anzi, la squadra di Berardi va a centimetri dal vantaggio al 33’: il cross di Nigretti, dopo un pregevolissimo duetto in fascia con Guidi, diventa un tiro che spiazza Mafoumbi, ma per fortuna del portiere ospite c’è Garzia a salvare sulla linea di porta. L’azione comunque continua a svilupparsi: dalla fascia destra Dormi crossa per la testa di Pieri, che spizzica velenosamente verso Mafoumbi, colpito nella figura. Nel finale di frazione, ancora lo scatenato Nigretti a lasciare sul posto due avversari e a crossare per Scarponi, che non riesce a dare forza alla sua incornata. Il Floriana torna a stuzzicare Vivan con Thiago Santos, che supera Boccioletti, si accentra e calcia di destro, senza però dare angolo né veleno.

Anche la ripresa si apre nel segno di Thiago Santos: è lui a sgusciare via a destra e a crossare per Grech, che controlla in maniera sospetta e poi scarica un destro forte sul primo palo, là dove Migani è presente e vigile. La migliore palla-gol maltese fino a quel momento si materializza 2’ più tardi e sempre sull’asse Thiago Santos-Grech, ma stavolta a parti invertite: l’8 apre per l’11 che, tutto solo, tenta di bucare Migani sul primo palo, trovando però la saracinesca abbassata. Per tutta risposta, il Tre Penne segna. Tutto nasce da una rimessa laterale d’attacco: Nigretti sfonda e serve a rimorchio Guidi, che calcia a giro trovando Garzia sulla linea; Boccioletti si avventa sulla palla vagante e gonfia la rete con un mancino perentorio. L’1-0 dà un senso diverso alla gara, perché adesso il Tre Penne è ad una sola rete dai supplementari. La reazione di pancia dei maltesi è affidata ad uno stacco di testa di Nwoko, alto, e ad un’incursione pericolosa di Grech conclusa con un tiro molto largo. All’81’ Thiago Santos, imboccato da Grech, salta Migani e appoggia in rete ma a gioco già abbondantemente fermato per fuorigioco, tant’è che l’attaccante rimedia anche il giallo. Sono i minuti in cui il Tre Penne si gioca il tutto per tutto per arrivare al 2-0. Ma c’è il forte rischio dei contropiede, come quello – 4 vs 2 – che si scatena all’82’ dopo un corner in favore dei Biancoazzurri: da manuale la lettura di Scarponi a fermare il tutto. Poco dopo, Thiago Santos fa un altro tentativo di segnare un gol “buono”, accentrandosi da destra e sfiorando l’incrocio lontano col mancino a giro. All’87’, altra ripartenza maltese: Zammit Lonardelli pesca al centro dell’area Grech, che calcia sull’esterno della rete. Nicola Berardi sposta un difensore, Vecchio, in attacco per sfruttarne le doti fisiche. Manca solo un gol per prolungare la sfida, ma mancano anche le energie. E i tanti crampi che affiorano sono lì a dimostrarlo. Il Floriana non sbanda nei 5’ di recupero, anzi chiude definitivamente la contesa con Grech, servito al centro dell’area da Reid e, solissimo, davvero impossibilitato a sbagliare.

UEFA Europa Conference League, Primo Turno di Qualificazione | FC Isloch – La Fiorita 0-1 (2-5 d.c.r)

FC ISLOCH [3-4-1-2]

Svirski; Veretilo, Kovel, Hornanau; Yudchyts (dal 104’ Zhurauliou), Haliata (dal 91’ Aliii), Bulmaga, Ibrahim; Senko (dal 55’ Sibilev), Butsko (dal 64’Rovdo), Shestyuk (dal 46’Kobayev)

A disposizione: Denisenko, Tsikhamirau, Rodinov, Khavalka, Krauchanka

Allenatore: Sergei Borovski

LA FIORITA [3-4-3]

Vivan; M. Mazzotti, Scipioni, Pezzi; Guerri, Cicarelli, N. Mazzotti (dall’80’ Toccaceli), Greco (dal 69’ Arradi); Portaccio (dal 46’ Semprini), Casolla, Affonso (dal 69’ Olcese)

A disposizione: Zavoli, Semeraro, Lago, Capozzi

Allenatore: Thomas Manfredini

Arbitro: Jovan Kachevski (MKD)

Assistenti: Goce Petreski (MKD), Branko Putilin (MKD)

Ivana Projkovska (MKD)

Ammoniti: Senko, Scipioni, Guerri, M. Mazzotti, Toccaceli

Marcatori: 87’ Semprini

Sequenza rigori: Casolla gol, Rovdo gol, Cicarelli gol, Kovel parato, Guerri fuori, Sibilev parato, Olcese gol, Zhurauliou gol, Pezzi gol

UEFA Europa Conference League, Primo Turno di Qualificazione | Tre Penne – Floriana 1-1

TRE PENNE [3-5-2]

Migani; Vecchio (dal 90+4’ Giovagnoli), Lombardi, Palazzi; Nigretti (dal 90+4’ Cecchetti), Dormi, Amati(dall’86’ Magrotti), Scarponi, Boccioletti (dall’86’ Grieco); Pieri (dal 73’ Ceccaroli), Guidi

A disposizione: Manzaroli, Colonna, Zeka, Zafferani

Allenatore: Nicola Berardi

FLORIANA [4-3-3]

Mafoumbi; Garzia (dal 76’ Zammit Lonardelli) , Spiteri, El Hasni, Kouro; Vella, Garcia, Grech; Thiago Santos, Nwoko (dal 76’ Fernandinho), Reid

A disposizione: Cutajar, Andrijanic, Veselji, Arias, Micallef, Buttigieg, Yameogo, Obonogwu

Allenatore: Darren Abdilla

Arbitro: Omarov Rustam (KAZ)

Assistenti: Alexey Dolgikh (KAZ), Dmitriy Belogradov (KAZ)

Quarto Ufficiale: Sayat Karabayev (KAZ)

Ammoniti: Guidi, Garzia, Nigretti, Scarponi, Thiago Santos, Spiteri, Amati, Reid

Marcatori: 59’ Boccioletti, 90+5’ Greg

Note: 364 spettatori

FSGC