San Marino. Coppa Titano, domani l’andata degli ottavi contro il Cailungo. Manfredini: “Importante indirizzarla da subito bene”

Con all’attivo due vittorie in altrettante giornate di campionato e sette gol segnati, La Fiorita si appresta ad affrontare la sfida d’andata degli ottavi di Coppa Titano che la vedrà opposta al Cailungo domani sera a Domagnano (fischio d’inizio alle 21:15).

Anche in Coppa l’obiettivo è quello di partire subito con il piede giusto.

“Come in campionato vogliamo partire subito bene – dice il tecnico Thomas Manfredini -. È la sfida d’andata ed è importante indirizzarla subito sui nostri binari. Per questo daremo il cento per cento e metterò in campo una formazione importante, che mi dia la certezza di dare il massimo. L’obiettivo, condiviso con la società, è fare bene sia in campionato che in Coppa”.

Le prime due giornate hanno dato ottime indicazioni al tecnico, al di là del semplice risultato.

“Abbiamo fatto ciò che ci eravamo messi in testa e prefissati – commenta Manfredini -: partire bene. Siamo felici della prestazione e anche del fatto che i nostri tre attaccanti, arrivati in estate, abbiano tutti segnato. In due partite sono andati a rete quattro giocatori diversi e questo vuol dire che le soluzioni che abbiamo sono molteplici. La doppietta di Vitaioli, alla prima giornata, ha dimostrato che anche chi non parte dall’inizio può essere determinante. Avere una rosa così ampia è positivo; qualche giocatore avrà meno spazio, ma dovrà farsi trovare pronto ed essere bravo a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Lo abbiamo visto lo scorso anno quante cose possano capitare; nell’arco di un campionato darò spazio a tutti”.

Per la sfida di domani Manfredini dovrà rinunciare a Costa e dovrà valutare alcune situazioni.

“Lunadei ha subito una botta al fianco e Vivan ha accusato un problema al ginocchio nell’azione del gol – spiega il tecnico -. Entrambi saranno da valutare. È una partita importante, giocherà chi mi dà più garanzie. Valuteremo anche il fatto di dover giocare partite ravvicinate, non vogliamo rischiare di perdere chi è più stanco. Darò spazio anche a Grandoni, per permettergli di fare dei minuti. Viene da un lungo stop per un infortunio importante al ginocchio, ha bisogno di un rientro graduale”.

La Fiorita