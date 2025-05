San Marino. ”Devono entrare in Politica energie e forze nuove e libere” … di Emilio Della Balda

Uno dei problemi più delicati che tiene il Paese in sofferenza è quello della moralità della politica. Infatti manca la tensione etica indispensabile ad uno stato serio. Non si fa niente per impedire il malaffare e si accolgono i faccendieri con il tappeto rosso. Si imbastiscono i processi dopo che i reati sono prescritti e si irride alla giustizia. Non abbiamo un codice etico e neppure una normativa anti corruzione. Manca la trasparenza e questioni fondamentali (Debito, Europa, mafia) sono sottoposte al segreto di Stato. Governi alla Cip e Ciop vendono le residenze fiscali, tentano di vendere passaporti fasulli, tentano di cedere poteri statali ad affaristi internazionali, praticano il clientelismo e il voto di scambio. I politicanti della mediocrità esprimono un’idea proprietaria del potere politico pensando sia “cosa nostra”. Un’idea mercantile sorella della corruttela.

Dove sono i presìdi della legalità che devono garantire la democrazia e la libertà?

Perché si diffonde la cultura del potente, dell’autoritarismo, dell’accentramento e il popolo viene usato e strumentalizzato?

Perché i ladri sono considerati furbi, gli incapaci bravi e i forestieri fenomeni?

Perché la cricca spadroneggia da tanti anni?

Perché le persone libere vengono allontanate dalla politica?

Purtroppo, i mediocri hanno occupato lo Stato e i centri di potere; troppe persone hanno perso la dignità e il senso di responsabilità senza capire che perdono anche la libertà; il dio denaro è dominante.

E’ dunque necessario un radicale cambiamento di alleanze, di metodi, di gestione e di etica. Devono entrare in Politica energie e forze nuove e libere.

Emilio Della Balda