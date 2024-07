San Marino. E’ argento per la Titano Motorsport al 5° Rally Storico della Val d’Orcia

Lo scorso weekend si è concluso il secondo appuntamento per il Campionato Italiano Rally Terra Storico nelle stupende colline in provincia di Pienza. La Titano Motorsport è stata protagonista di ottimi risultati per i suoi equipaggi al 5° Rally Storico della Val D’Orcia.

Nel gradino più alto del podio al secondo posto troviamo i più “pazzi della banda” ovvero Bruno Pelliccioni navigato da Lorenzo Ercolani. Con la loro Ford Escort hanno fatto divertire il pubblico ma anche ottenuto il 2° posto assoluto e primo di due ruote motrici! Ecco le parole di Bruno: “in primis vorrei fare un applauso agli organizzatori: Radicofani Motorsport. Non era una gara facile da gestire e anche se con qualche sbavatura non fa cancellare la fatica e l’impegno di un anno di preparazione, per cui grazie per il format e le strade, è stato molto bello. Per quanto riguarda me, tutti si aspettavano questo risultato ma il livello si inizia ad alzare e quindi aggiunge valore all’obiettivo, la vittoria non è più scontata. Fanno piacere i complimenti degli avversari e la loro sincerità, sentendosi dire che sono una figura da seguire questo non è una cosa da poco conto, anzi! Grazie al mio naviga Lorenzo che ci ha creduto fino alla fine per quel secondo posto. Felice che si sia creato un gruppo come quello che è la Titanto Motorsport, tutti con ottimi risultati in questo storico ma anche di essere un punto fermo per gli equipaggi. Complimenti al giovane Enrico Ercolani Volta per questa gara strepitosa che ha fatto.”

Giusto appunto di giovani sentiamo il commento proprio di Enrico Ercolani Volta: “la gara è stata molto bella e divertente le strade Toscane sono sempre le più belle! Le prove erano molto veloci, sono molto contento del risultato finale anche perché meglio non potevamo fare, voglio ringraziare il mio navigatore Conti Daniele che è stato fondamentale nel darmi il ritmo, i ragazzi dell’assistenza sempre al top e Retrò Corse.” Infatti con la loro BMW 320 E21 si sono piazzati 7° assoluti e primi di classe. Secondo posto di classe e nono assoluto per la piccoletta Opel Corsa Gsi guidata Corrado Costa e Biordi Riccardo. “Ci siamo difesi bene – commenta Corrado – anche se le prove erano belle veloci, la mia macchine ne ha sofferto un po’, nella generale bene dai ma di classe non ce l’ho fatta a sopravanzare al mio avversario con cui mi complimento per il risultato. Gara molto bella, speciali altrettanto belle, sempre piacevole andare in trasferta in Val D’Orcia, tutto molto positivo. “

Sesto posto assoluto per Nemo Mazza con alle note Marco Cavalli su Ford Escort che continuano l’apprendistato cercando di avvicinarsi sempre più alla vetta. Nemo ci racconta il weekend: “secondo appuntamento di campionato, prove bellissime veloci e tecniche. Consapevoli alla partenza del nostro passo, sicuramente qualche errore di troppo ma comunque il risultato non sarebbe cambiato. Di certo abbiamo fatto km di esperienza che saranno utili per le prossime gare. Ringrazio Bruno che ha organizzato la trasferta e non ci ha fatto mancare niente. Ringrazio anche l’amico Domenico che dopo la botta al posteriore sinistro mi ha sistemato la macchina al meglio.”

Per le quattro ruote ritroviamo la Lancia Delta Stefano Camporese che purtroppo ha dovuto alzare bandiera bianca molto presto, ma sentiamo com’è andata. “Purtroppo… Sì, questo report gara non inizia nei migliore dei modi ma rispecchia quello che è stato il nostro fine settimana al Val D’orcia. La prima prova speciale del sabato, a circa metà percorso il turbo ci abbandona e riusciamo a finire ma con un ovvio ritardo. Ci avviamo in trasferimento e successivo riordino, dove arriviamo con la frizione che non funziona. Nonostante il pronto intervento dei meccanici della Power Brothers non riusciamo a ripartire per la seconda giornata di gara, e lì finisce il nostro Val D’Orcia. Comunque un ringraziamento è d’obbligo al mio naviga, Davide Berzigotti, e a tutta la splendida comitiva della scuderia S.Marino. Peccato, perché le ps erano veramente belle e i piloti della Titano Motorsport hanno dato spettacolo. Ma non solo, anche tempi veramente al decimo di secondo. Poi la classifica parla da sè. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già al Rally di S.Marino. L’appuntamento è per il 22/23 Giugno.”

Samanta Grossi

Addetta stampa Titano Motorsport