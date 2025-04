San Marino. Emilio Della Balda: ”A quando la svendita delle Tre Torri?”

Ho già avuto modo di esternare il mio parere negativo sulla svendita delle nostre banche, soprattutto prima dell’associazione alla Unione Europea. Infatti, con l’associazione e con l’applicazione delle norme di Basilea 3 e 4 e con un consolidamento strutturale, potrebbero acquisire valore.

Inoltre si dovrebbero lasciar perdere acquirenti poco raccomandabili, oligarchi e mediatori spregiudicati.

Si dovrebbe guardare, semmai, a istituzioni bancarie europee che non pagano mediazioni, hanno solidità finanziaria e professionalità.

Sulla svendita di Cassa di Risparmio ribadisco che non sono per niente d’accordo, in quanto ritengo che lo Stato abbia bisogno di una banca di riferimento che potrebbe essere potenziata con una parziale socializzazione, rimanendo la banca dei sammarinesi.

A quando la svendita delle Tre Torri?

Emilio Della Balda