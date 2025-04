San Marino entra nel circuito di Borgo diVino in Tour: un brindisi alla bellezza, al gusto e alla cultura

Dal 23 al 25 maggio 2025, la Repubblica ospiterà per la prima volta una tappa della rinomata rassegna enogastronomica itinerante. Per la prima volta nella sua storia, la Repubblica di San Marino entra ufficialmente nel circuito dei Borghi più belli da degustare. Borgo diVino in Tour, la celebre manifestazione enogastronomica che attraversa l’Italia da nord a sud, farà tappa anche sul Titano dal 23 al 25 maggio 2025, portando con sé l’eccellenza del vino italiano, la cultura del buon vivere e un’occasione unica di promozione territoriale.

Un tour da record con respiro internazionale

Giunta alla quinta edizione, la rassegna si espande oltre i confini italiani coinvolgendo 22 borghi, tra cui San Marino e Le Castellet in Francia, segnando così l’avvio di una nuova dimensione europea per la manifestazione. Dopo i 60.000 visitatori del 2024, l’obiettivo 2025 è quello di superare le 70.000 presenze in 66 giorni di eventi, con oltre 1.000 etichette vinicole in degustazione.

Il format – promosso dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia e organizzato da Valica S.p.A. – è ormai un punto di riferimento nel panorama nazionale del turismo esperienziale legato al vino. Unisce enologia, gastronomia, cultura e spettacolo nei centri storici più suggestivi del Paese.

Il format dell’evento

Durante la tre-giorni sammarinese saranno allestiti:

Stand di degustazione con casette in legno per cantine selezionate

Un’ area food con specialità tipiche dei Borghi italiani

Percorsi tematici e pannelli espositivi dedicati al mondo del vino

Musica dal vivo, spettacoli e laboratori didattici

L’evento sarà ad accesso libero. Per partecipare alle degustazioni sarà sufficiente acquistare un voucher, valido per 8 assaggi di vino a scelta.

San Marino tra eccellenza e promozione

L’inserimento della Repubblica nel calendario 2025 – che si aprirà il 26 aprile a Egna (BZ) e si concluderà il 2 novembre a Venosa (PZ) – rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere il territorio sammarinese in una cornice di respiro europeo. Un’opportunità di visibilità che valorizza anche il legame con la Federazione Internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, di cui San Marino è parte come Borgo Ospite Internazionale.