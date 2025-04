San Marino. Futsal: nel penultimo turno si gioca per il quarto posto e i piazzamenti playoff

Servono tre punti al Pennarossa per blindare il secondo posto dall’ultimo assalto de La Fiorita, che avrà a disposizione due partite per colmare il gap quattro punti che la separano dalla piazza d’onore. Con gli scontri diretti a favore del club di Montegiardino, serve un successo ai Biancorossi per certificare il piazzamento alle spalle del Murata, atteso dal turno di riposo. Il Pennarossa chiuderà il programma della 29° giornata di Campionato Sammarinese di futsal, scendendo in campo giovedì 24 aprile alla palestra di Acquaviva (ore 21:45) per sfidare il Cosmos – già certo del settimo posto in regular season.

Pressoché definito il lotto di squadre che prenderanno parte alla postseason, con il Cailungo distante un punto dal centrare l’obiettivo stagionale. Il Faetano, attardato di cinque lunghezze, dovrebbe fare bottino pieno negli ultimi 120’ di stagione regolare: esito alla portata domani sera a Dogana (ore 21:45), quando sfiderà la Libertas fanalino di coda. Ben più complicato centrare un successo nell’ultima partita con il Murata, che difficilmente vorrà chiudere con una sconfitta un campionato che l’ha visto imbattuto sin qui.

Di contro, al Cailungo basterebbe anche incamerare un solo punto nelle prossime sfide con Juvenes-Dogana (domani a Domagnano, ore 21:15) e Fiorentino. Il club di Serravalle è coinvolto, insieme ad altre tre squadre, in un arrivo in volata che determinerà le posizioni dall’ottavo all’undicesimo posto, con tutto quello che ne conseguirà in termini di abbinamenti nella fase playoff. Al momento in testa a questo gruppetto c’è il Tre Fiori, mercoledì opposto al Tre Penne al Multieventi in quello che per i Gialloblù sarà l’ultima partita di stagione regolare.

Se i ragazzi di Pollini sono infatti attesi dal turno di riposo nella 30° giornata, potranno contare su una partita in più le dirette contendenti – come Fiorentino e Folgore, distanti rispettivamente uno e quattro punti. La sfida con il San Giovanni è un’occasione per i detentori del titolo (Fiorentino, domani alle 21:45), mentre la Folgore dovrà vedersela con La Fiorita – impegnata a tenere aperta la corsa al secondo posto. La Juvenes-Dogana, che paga cinque punti di ritardo dal Tre Fiori, affronterà – come detto – il Cailungo.

Sarà il Domagnano l’ago della bilancia nella sfida che decreterà la quarta classificata in stagione regolare. L’ultima piazza utile ad approdare direttamente ai Quarti di Finale dei playoff vede la Virtus a quota 55 punti, mentre Tre Penne (53) e lo stesso Domagnano (49) inseguono. I Lupi sfideranno domani proprio la Virtus (Fiorentino, ore 21:45), per poi chiudere la regular season con il Tre Penne. Un arrivo a tre è matematicamente impossibile, pertanto le uniche speranze dei Giallorossi di poter chiudere al quarto posto sono riposte in un successo con oltre cinque gol di scarto ai danni della Virtus (che ha vinto 4-0 nel girone d’andata ed è irraggiungibile nella differenza reti). Missione durissima, ma nel futsal non c’è nulla di impossibile.

Spettatore interessato il Tre Penne, che con l’aiuto del Domagnano potrebbe ritrovarsi davanti o appaiato alla Virtus – sempre che i ragazzi di Penserini battano il Tre Fiori mercoledì al Multieventi (ore 21:45). I Neroverdi godono del vantaggio degli scontri diretti e, con la Libertas quale ultimo impegno della stagione regolare, non è utopico immaginare che a quelli di Michelotti basterà non cadere con il Domagnano per accomodarsi al quarto posto.

Questo il quadro parziale del 29° turno del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 29. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Domagnano Virtus 22/04 A1: Piccoli – A2: Ilie – A3: Mazza 20:15 Fiorentino Fiorentino San Giovanni 22/04 A1: Mazza – A2: Piccoli – A3: Ilie 21:45 Fiorentino La Fiorita Folgore 22/04 A1: D’Adamo – A2: Lanuti 20:15 Dogana Libertas Faetano 22/04 A1: Lanuti – A2: D’Adamo 21:45 Dogana Juvenes-Dogana Cailungo 22/04 A1: Vandi – A2: Zani 21:15 Domagnano Tre Fiori Tre Penne 23/04 A1: Tonelli – A2: Ercolani 21:45 Multieventi Pennarossa Cosmos 24/04 A1: Lerza – A2: Tura 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Murata

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC | Ufficio Stampa