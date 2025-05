San Marino. Giacomo Puccini su una moneta d’argento a 100 anni dalla sua scomparsa

Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica dedica una serie ai grandi compositori, la prima emissione (25 luglio 2024) celebra il musicista toscano e la sua Madame Butterfly

SAN MARINO, 16 luglio 2024 – Con la moneta da 5 euro in argento proof, celebrativa del Centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica apre il filone delle emissioni dedicate ai Grandi compositori della musica. Giacomo Puccini nacque a Lucca nel 1858 da un’antica famiglia di musicisti e divenne celebre nel mondo grazie al talento da operista, alla personalità compositiva e alla sua melodia. Grazie alla sua innata originalità immediatamente comunicativa e grazie al senso del teatro e alla sensibilità di cui era dotato, realizzò un’opera in musica che conquistò i teatri del mondo.

Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica celebra i 100 anni dalla scomparsa dell’artista avvenuta il 29 novembre 1924 in Belgio con una moneta che raffigura la protagonista di una delle sue opere più celebri: Madama Butterfly. Sul dritto è raffigurato lo stemma della Repubblica di San Marino (A. Napolione) mentre sul rovescio è raffigurato al centro il ritratto di Madama Butterfly, protagonista dell’omonima opera, tre farfalle in volo, a sinistra un’imbarcazione ed in basso uno spartito musicale. Completano la moneta le date “1924-2024” e la legenda “PUCCINI”, al centro la lettera R, identificativo della Zecca di Roma, a destra il valore 5 EURO, in basso al centro il nome dell’autrice “D.LONGO” e le iniziali di Annalisa Masini, che ha curato l’incisione, A.M.INC.

– Valore: euro 5,00

– Argento: 925 ‰

– Peso: 18 g

– Diametro: 32 mm

– Bordo: godronatura spessa continua

– Autrice bozzetto (dritto): Antonella Napolione

– Autrice bozzetto (rovescio): Daniela Longo

– Coniazione: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Roma

– Tiratura: 2.500 esemplari

– Emissione: 25 luglio 2024