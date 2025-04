San Marino, grande chiusura della Rassegna Musicale di Primavera: l’Orchestra Camerata del Titano e Agnese Contadini omaggiano la nuova musica americana

Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 21:00, il Teatro Titano di San Marino Città ospiterà l’ultimo, attesissimo appuntamento della Rassegna Musicale di Primavera, promossa dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Una serata speciale dal titolo America’s New Music, interamente dedicata ai grandi protagonisti della nuova musica statunitense del Novecento.

Sul palco l’Orchestra Camerata del Titano, diretta dal Maestro Augusto Ciavatta, accompagnerà la giovane e già affermata arpista Agnese Contadini, protagonista di una carriera internazionale costellata di premi e riconoscimenti. Il programma del concerto spazierà tra sonorità diverse, offrendo una panoramica sulle esperienze musicali più significative della cultura americana: da Lullaby, la dolcissima ninna nanna di un giovane George Gershwin, passando per l’intensità lirica dell’Adagio di Samuel Barber, fino al minimalismo di Company di Philip Glass. Non mancheranno Air di Henry Cowell e, come gran finale, il Concertino per Arpa di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore italo-americano di fama mondiale.

La serata sarà impreziosita da un riconoscimento di grande rilievo: su richiesta dell’Herbie Hancock Institute of Jazz, il concerto sarà inserito tra gli eventi ufficiali dell’International Jazz Day promosso dall’UNESCO, rafforzando il valore culturale e simbolico dell’appuntamento.

L’evento si svolge con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e il sostegno della SUMS (Società Unione Mutuo Soccorso), oltre alla collaborazione con San Marino International Music Summer Courses & Fest.

Informazioni sull’evento

Titolo: America’s New Music

Data: Mercoledì 30 aprile 2025

Orario: 21:00

Luogo: Teatro Titano, San Marino Città

Organizzazione: Associazione Musicale Camerata del Titano

Contatti: info@sanmarinoartist.com – 337 1008856

Agnese Contadini: un talento internazionale



Elogiata dalla rivista Harp Column per la “ricca tavolozza sonora” e le interpretazioni “luminescenti e memorabili”, Agnese Contadini si è affermata come una delle voci più brillanti dell’arpa contemporanea. Laureata con lode e menzione d’onore al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e perfezionata al Royal College of Music di Londra, ha collezionato più di 25 primi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il prestigioso International Harp Contest “Suoni d’Arpa”.

La sua intensa attività concertistica l’ha portata sui palchi di Wigmore Hall, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro di San Carlo e molte altre sedi di rilievo. Ha collaborato con orchestre come la Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli e l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Artista versatile, Contadini è attiva anche nel campo cameristico e didattico, con progetti discografici internazionali all’attivo, come The Lark – Harp Transcriptions.