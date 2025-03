San Marino. Guerrini e Prusak secondi al Czech New Energies Rallye, Gass Racing mantiene la testa della Bridgestone FIA Ecorally Cup

Si è conclusa con un ottimo risultato la partecipazione di Guido Guerrini e Artur Prusak al tredicesimo Czech New Energies Rallye, dove i due piloti sammarinesi hanno tagliato il traguardo al secondo posto, confermando la loro solidità nella Bridgestone FIA Ecorally Cup.

Nonostante le difficili condizioni climatiche che hanno caratterizzato la gara, la coppia Guerrini-Prusak, a bordo della Kia E-Niro di Gass Racing, ha dimostrato una performance eccellente, riuscendo a salire sul podio dopo un’accurata scelta delle gomme Bridgestone “All Season”. Il duo ha recuperato due posizioni nella classifica di regolarità, chiudendo dietro ai campioni del mondo Ž?árský-Náb?lek, vincitori nella classifica generale, e davanti a Dechamps-Verstraete, che si sono imposti tra i belgi. Guerrini e Prusak, così, si confermano al secondo posto nella graduatoria, rafforzando la loro leadership nel campionato internazionale con 27 punti.

Il Czech New Energies Rallye, noto per la sua difficoltà, ha visto solo tre equipaggi arrivare senza problemi, mentre altri hanno beneficiato della controversa applicazione della “regola Joker”, che ha permesso la cancellazione dei peggiori tempi della prima giornata. Nonostante ciò, Guerrini e Prusak si sono distinti per la loro regolarità e l’efficienza energetica, ottenendo ottimi risultati nelle venti “speciali” in programma.

Le parole di Guerrini e Prusak:

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato Guerrini durante la conferenza stampa conclusiva, tenutasi presso l’antico birrificio Eggenberg di ?eský Krumlov. Arrivare secondi dietro i padroni di casa è un’emozione fantastica. La scelta delle gomme è stata difficile, ma restare primi nel mondiale dopo queste due gare è un risultato di grande valore. Un ringraziamento speciale a tutta la squadra.”

Anche Artur Prusak ha sottolineato i progressi della stagione: “Abbiamo migliorato il nostro risultato rispetto allo scorso anno, sia in Repubblica Ceca che in Spagna. La doppietta nelle classifiche dell’efficienza energetica, sia a Castellón che a ?eský Krumlov, è un ottimo segnale per il prosieguo della stagione.”

Con la vittoria nella classifica dell’efficienza energetica, i due piloti hanno consolidato la loro posizione di testa, ma il campionato è ancora lungo. Il prossimo appuntamento iridato sarà tra dieci giorni in Portogallo, dove l’Ecorally Portugal, con un percorso inedito, vedrà il via da Termas de Monfortinho e si concluderà a Oeiras, sul suggestivo litorale dell’Oceano Atlantico.