San Marino. Juvenes Dogana, nella sosta del campionato tre reti all’Asar in amichevole

DOGANA (Serravalle, RSM) – domenica 8 settembre 2024. La Juvenes Dogana ha avuto la meglio nell’amichevole di ieri, sabato 7 settembre, disputata sul campo di Fiorentino, superando per 3-0 l’Asar Riccione, squadra militante in Prima Categoria emiliano-romagnola.

La partita inizia con un buon ritmo e la Juvenes Dogana prende il controllo del gioco fin dalle prime battute. Al 21′, il primo gol dell’incontro porta la firma di Traglia: un cross proveniente da fuori area sulla sinistra sorprende la difesa avversaria, mentre Merli, con una finta, inganna il portiere, permettendo alla palla di insaccarsi in rete per l’1-0.

Al 58′ la Juvenes Dogana raddoppia grazie a Omgba, che su un cross di Arradi dalla sinistra si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca di destro sotto la traversa, portando il risultato sul 2-0. Pochi minuti dopo, al 64′, Tumidei orchestra una bella azione sulla destra, servendo Pedini, che effettua un cross basso che attraversa tutta l’area. Arradi, posizionato sulla sinistra, tenta il tiro, ma colpisce il palo esterno.

La Juvenes Dogana continua a spingere in avanti, sfiorando più volte il terzo gol: al 67′, un cross di Gatti dalla sinistra trova ancora una volta Omgba, il cui colpo di testa si stampa sul palo destro. Al 77′, Traglia, libero sulla sinistra, mette in mezzo per Gatti, che marcato stretto tenta un colpo di tacco, ma la palla finisce sul palo sinistro esterno. Il definitivo 3-0 arriva al 90′ con Tumidei, che su un cross dalla destra di Pedini, stoppa la palla a centro area e insacca sotto la traversa, chiudendo definitivamente i conti.

La Juvenes Dogana di mister Achille Fabbri ha dimostrato solidità in difesa e concretezza in attacco, nonostante le assenze dei nazionali sammarinesi Cevoli, Valentini e Pasolini. «Abbiamo giocato bene – commenta il centrocampista Stephane Traglia – il primo tempo abbiamo fatto solo il mio gol ma già da subito abbiamo dominato la palla nonostante si difendessero bene. Siamo stati bravi a non subìre reti, magari potevamo segnare di più e muovere meglio la palla. Abbiamo sfruttato bene i cambi di gioco ambo le fasce, crossando tanto e così sono arrivate le reti. A livello personale era molto che non segnavo ma ripeto: potevamo fare più reti, abbiamo sbagliato tanto ed è il nostro rammarico. Ora testa alla Libertas, questa partita è stata utile per preparare il prossimo impegno e ambire ai tre punti».

«Abbiamo messo sotto la Asar e siamo stati capaci di tenere sotto controllo la partita – gli fa eco l’attaccante Federico Tumidei, anche lui ieri a segno – stiamo consolidando dei principi di gioco che stiamo provando dall’inizio della preparazione, si vede chiaramente che andando avanti ci riescono sempre meglio e con maggiore naturalezza. Avevamo assenze importanti e alcuni di noi hanno provato anche a giocare fuori ruolo, ciò nonostante la prestazione non è stata negativa. Ho segnato mettendo in pratica gli schemi che stiamo provando. Adesso guardiamo alla seconda di campionato: la Libertas è una squadra organizzata ma noi siamo in forma e possiamo mettere tutti in difficoltà».

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Juvenes Dogana – Asar Riccione 3-0

Juvenes Dogana: Battistini (46’ Ronci), Arradi (65’ Baldazzi), Rodriguez, Pedini, Lisi, Baldazzi (46’ Tumidei), Merli (75’ Ferrulli), Tani, Traglia, Ferrulli (46’ Omgba), Paszynski (56’ Gatti). All. Fabbri

Asar Riccione: Mauri, Carciani (76’ Bosi), Tontini (61’ Mancini), Savini, Angelini, Palmerini, Fontana, Zanni (66’ Menditto), Lacatus, Dragoni (61’ De Julio), D’Adamo. All. Giagnolini

Reti: 21’ Traglia, 58’ Omgba, 90’ Tumidei