San Marino. La Fiorita supera l’Isloch ai calci di rigore e vola al secondo turno di Conference League

La tredicesima è quella buona. Dopo tredici partecipazioni consecutive nelle Coppe Europee e dopo aver accarezzato il sogno più volte, La Fiorita centra il passaggio del turno e accede al secondo turno di Uefa Europa Conference League, dove si troverà ad affrontare i turchi del Ba?ak?ehir.

Il gol di Semprini al 41’ della ripresa riapre i giochi dopo che l’Isloch si era imposto per 1-0 all’andata a Serravalle. L’epilogo arriva ai calci di rigore, proprio come la vittoria di Coppa Titano che aveva regalato ai gialloblù l’Europa.

La formazione è per 9 undicesimi quella dell’andata, con Guerri che prende il posto di Zafferani, assente per la trasferta, e il classe 2005 Portaccio in campo al posto di Semprini.

Dopo cinque giri di lancette, Afonso mette in mezzo un bel pallone che la difesa dell’Isolch spazza via, Cicarelli si avventa sul pallone e prova la conclusione dalla distanza, che viene respinta da Veretilo.

La risposta dell’Isloch tarda pochi minuti, con Butsko che prova a trafiggere Vivan in diagonale, ma spedisce di poco a lato.

È sempre l’autore del gol dell’andata a creare i pericoli maggiori per la retroguardia gialloblù: al 19’ la conclusione dell’attaccante costringe Vivan a rifugiarsi in angolo.

Poco prima della mezz’ora i gialloblù hanno una buona occasione per sbloccare il risultato: sul traversone di Portaccio Cicarelli si porta al limite dell’area e prova il tiro, che viene murato dalla difesa.

Nella ripresa Manfredini si gioca la carta Semprini, che prende il posto del giovane Portaccio. I gialloblù hanno una doppia occasione all’8’: prima ci prova Casolla, che raccoglie il cross dalla destra di Guerri e poi, sulla respinta della difesa, Greco, che non più fortuna del compagno.

Vivan, dal canto suo, fa buona guardia: il portiere gialloblù respinge prima su Butsko, che lascerà subito il campo per Rovdo, ed in seguito neutralizza il colpo di testa di Kovel, che era svettato più in alto di tutti da calcio d’angolo. Nel mezzo anche una fucilata dalla distanza di Yudchyts che attraversa lo specchio spegnendosi a lato.

Nel frattempo fanno il loro ingresso in campo Olcese e Arradi, con quest’ultimo bravo a sbrogliare una situazione molto pericolosa quando è da poco passata la mezz’ora.

A dieci minuti dalla fine timbra la sua seconda presenza in Conference League Alex Toccaceli che al 41’ sale lungo la fascia e mette in mezzo un pallone nell’area piccola che Semprini infila in rete, facendo esplodere la panchina gialloblù.

È il gol che riaccende i sogni europei de La Fiorita e spiana la strada ai tempi supplementari. Supplementari che non producono modifiche al risultato. Sono dunque i calci di rigore a decidere il passaggio del turno. Per La Fiorita vanno a segno Casolla, Cicarelli e Olcese, mentre Vivan respinge i tiri di Kovel e Sibilev. Per l’Isloch i centri sono quelli di Rovdo e Zhurauliou, mentre il palo dice no a Guerri.

È Pezzi ad andare sul dischetto per il rigore decisivo: è gol. Si va a Instanbul!

FC ISLOCH – LA FIORITA 0-1; 2-4 d.c.r.

FC ISLOCH (3-4-1-2): Svirski; Veretilo, Kovel, Hornanau; Yudchyts (14’ p.t.s. Zhurauliou), Haliata (1’ p.t.s. Aliii), Bulmaga, Ibrahim; Senko (10’st Sibilev); Butsko (19’st Rovdo), Shestyuk (1’st Kobayev). A disp.: Denisenko, Tsikhamirau, Rodinov, Khavalka, Krauchanka. All.: Borvski.

LA FIORITA (3-4-3): Vivan; M. Mazzotti, Scipioni, Pezzi; Guerri, Cicarelli, N. Mazzotti (35’st Toccaceli), Greco (24’st Arradi); Portaccio (1’st Semprini), Casolla, Affonso (24’st Olcese).: A disp.: Zavoli, Semeraro, Lago, Capozzi. All.: Manfredini.

ARBITRO: Kachecski (MKD)

AMMONITI: Senko, Scipioni, Guerri, M. Mazzotti, Toccaceli

SEQUENZA RIGORI: Casolla gol, Rovdo gol, Cicarelli gol, Kovel parato, Guerri fuori, Sibilev parato, Olcese gol, Zhurauliou gol, Pezzi gol.

Ufficio stampa La Fiorita