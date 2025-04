San Marino. La7 con il programma “Bell’Italia In Viaggio” torna a San Marino 

Domenica 10 dicembre, alle ore 14.00

San Marino, 07 dicembre 2023 –Dopo l’episodio estivo dedicato alle Giornate Medioevali, Fabio Troiano torna in Romagna per scoprire le eccellenze della Repubblica di San Marino in veste natalizia e racconterà all’audience del programma tv “Bell’Italia in Viaggio” il Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce, in programma fino al 7 gennaio 2024.

Questa emozionante puntata porterà gli spettatori in un viaggio attraverso la storia millenaria, le tradizioni, la cultura e i panorami spettacolari di San Marino, incastonata tra le colline pittoresche dell’Emilia Romagna e delle Marche.

Troiano visiterà i luoghi iconici della Repubblica di San Marino, iniziando il suo viaggio dalla Basilica del Santo, luogo dove leggenda e realtà legate alla storia del Santo e alla fondazione della Repubblica si intrecciano. Proseguirà poi in Cava dei Balestrieri, teatro di tanti spettacoli durante il periodo estivo che in inverno si trasforma in un vero e proprio Ice Park, una pista di ghiaccio sfavillante in pieno Centro Storico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Fabio incontrerà un bizzarro mastro cioccolatiere che animerà le attrazioni del Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce, quali la Fabbrica di Cioccolato e la Casa dei Cuori Dolci, luoghi speciali dove la dolcezza è la vera protagonista con laboratori creativi ed emozionanti spettacoli.

Non mancate l’appuntamento, domenica 10 dicembre, dalle ore 14.00 su La7. Per ulteriori dettagli e rivedere la puntata www.la7.it/bellitalia-in-viaggio.

