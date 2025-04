San Marino, lunedì incontro pubblico PDCS sulla scuola: identità, strategie e protagonisti al centro del dibattito

Il futuro del sistema scolastico sammarinese sarà al centro del confronto promosso dal Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) nella serata pubblica dal titolo “La scuola sammarinese in evoluzione: identità, strategie e protagonisti”, in programma lunedì 28 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente di Murata.

L’incontro vedrà la partecipazione del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, insieme a figure di primo piano dell’ambito educativo e sindacale del Paese. L’obiettivo è aprire un dialogo ampio e condiviso sui cambiamenti in atto nella scuola sammarinese, analizzando le nuove sfide pedagogiche, le strategie per l’inclusione e il ruolo dei professionisti del settore nell’accompagnare l’evoluzione del sistema formativo.

Interverranno:

Teodoro Lonfernini , Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Manuel Ciavatta , Vice Segretario PDCS

Emanuele D’Amelio , Direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura

Francesco Giacomini , Dirigente Scuole Infanzia e Asili Nido

Arianna Scarpellini , Dirigente Scuole Elementari

Milena Frulli, Segretario Generale CDLS

A moderare la serata sarà Maria Letizia Camparsi.

L’incontro rappresenta un’opportunità per il pubblico e gli operatori del settore di approfondire i temi dell’identità educativa, delle strategie di rinnovamento didattico e del ruolo attivo dei dirigenti scolastici, in un contesto di partecipazione e confronto aperto.