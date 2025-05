San Marino. Pesca sportiva. Francesco Biordi vince il Memorial Turioni, nei Master a Roberto Gasperoni la seconda prova

Doppio appuntamento per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, impegnata nel fine settimana con il settore ragazzi e i Master. A Bellaria Igea Marina è andato in scena il 15° Memorial Turioni per ragazzi dai 7 ai 15 anni, con la Federazione che vi ha partecipato con nove atleti: Francesco Biordi, Samuele Brighi, Daniele Clementi, Matteo Jeannin, Giovanni Rotunno, Joey Giovagnoli, Denis Errante, Leonardo Gasperoni e Thomas Cavalli. È di Francesco Biordi il primoposto assoluto, seguito al secondo da Samuele Brighi e al terzo da Daniele Clementi. Nei Master seconda prova al lago Le Querce, con trionfo di Roberto Gasperoni davanti a Romano Valeriani e terzi a parimerito Alfio Lazzarini e Denis Drudi.