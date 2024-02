San Marino. Premi, concorsi, progetti ed esperienze: i corsi di laurea dell’Università di San Marino si presentano negli Open Days

Venerdì e sabato prof e iscritti pronti ad accogliere gli ospiti con laboratori, visite guidate e tanto altro

La possibilità di partecipare a iniziative all’insegna della sostenibilità e della tecnologia viaggiando nelle isole Canarie. Di rappresentare San Marino in una business model competition organizzata nell’ambito delle strategie macro regionali dell’Unione Europea. Di vincere premi in denaro grazie al prestigio della propria tesi, oppure progettare l’interior design del padiglione del Titano all’Expo 2025 Osaka.

Sono alcune delle opportunità, queste, sfruttate nell’ultimo anno dagli iscritti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che venerdì 23 e sabato 24 febbraio presenterà i suoi corsi di laurea negli Open Days: per chi frequenta la quinta superiore e sta pianificando il proprio futuro, un’occasione per avere un assaggio dell’esperienza accademica che caratterizza l’Ateneo sammarinese attraverso un’ampia serie di iniziative.

Accesso libero, dunque, all’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico, per ‘toccare con mano’ i percorsi triennali e magistrali in Design nella suggestiva cornice degli spazi ricavati in una sede in bilico fra tradizione e innovazione, con aree per la stampa 3D e la lavorazione di legni e altri materiali, mostre curate dagli iscritti, laboratori creativi e non solo.

Parallelamente, nella sede di viale Onofri 87, iscritti e professori del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media incontreranno gli interessati coinvolgendoli in workshop e altre iniziative.

A Dogana, in via Consiglio dei Sessanta 99, protagonisti invece i programmi triennali e magistrali in Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale, solo nella giornata di venerdì. I corsi si contraddistinguono per gli stretti e proficui legami con enti pubblici e privati come San Marino Innovation e Nuove Idee Nuove Imprese, ricerche focalizzate in primis sull’ambiente e lo sviluppo ‘green’, l’organizzazione di visite didattiche nel territorio e opportunità all’estero che nell’ultimo anno hanno portato gli studenti in Giappone, a Tokyo, negli Stati Uniti, a San Diego, e in altre realtà internazionali, coinvolgendo inoltre il corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio, rivolto ai geometri.

Alcune delle attività degli Open Days si svolgeranno su prenotazione. Maggiori informazioni su www.unirsm.sm, dove si può consultare il programma completo.

UNIRSM