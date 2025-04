San Marino. Questione scuola elementare. Privilegiata Chiesanuova rispetto Fiorentino. Assurdo! Ma chi prende queste decisioni? … di una mamma

Riceviamo e pubblichiamo:

”Buonasera caro Direttore, mi ritrovo a scriverle in quanto reputo di ritrovarmi davanti a una situazione quasi irreale per quanto assurda.

Sono mamma di un bambino di Fiorentino, da qualche giorno mi sento dire che “è stato deciso di chiudere le elementari di Fiorentino e tenere aperta la scuola materna poiché saranno trasferiti a Chiesanuova”. Io vorrei sapere se il signore che ha preso tale decisione abiti in questa realtà e/o abbia mai visto la scuola di Fiorentino.

Quali pro porterebbe tale decisione? Non lasciare morire il castello di Chiesanuova? Le famiglie non si trasferiscono li perché ci sono le elementari aperte.

Mi spiace dirlo ma (in rapporto) se su 20 bambini se ne devono muovere 80 non ha senso, si parla di maggioranza. Va solamente a discapito dei bambini che ogni mattina devono prendere un pulmino e allungare la strada per andare a scuola. Inoltre bisognerebbe guardare quello che sarebbe meglio per i bambini e non un capriccio di non voler chiudere un edificio dove i bambini non hanno nemmeno uno spazio esterno se non in mezzo alla piazza su una strada principale. Ci lamentiamo tanto che non si sta più fuori all’aria aperta, poi si ha a disposizione una scuola come quella di Fiorentino in mezzo al verde con parco giochi e campetto da calcio e altro e la vogliono chiudere.

Fiorentino è diventato un “centro” con ogni comodità negli ultimi anni, e si è notato in quanto molte famiglie si sono trasferite, e ora andiamo a togliere un SERVIZIO come la scuola elementare? Già non gioviamo di numerosi servizi per famiglie, così andiamo proprio alla deriva. ”

N.