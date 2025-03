San Marino. Repubblica Futura: 2.179 GRAZIE

Repubblica Futura intende ringraziare i cittadini che domenica 9 giugno 2024 hanno scelto di sostenerla con il loro voto. Per noi i cittadini sono al centro dell’azione politica e l’intenzione di ascoltarli e di portare le loro istanze nella massima sede della democrazia sammarinese, il Consiglio Grande e Generale, rimarrà uno dei punti fermi del nostro movimento. Il risultato elettorale di RF è stato consistente – superiore al 2016 e al 2019, prime consultazioni in cui ci eravamo presentati – raggiungendo otto seggi con 2179 voti. Il nostro più sentito ringraziamento va a chi ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale nella scorsa legislatura, in particolare ad Andrea Zafferani e Fernando Bindi che, in frangenti non semplici, hanno sempre dato un grande contributo personale e politico. RF è stato l’unico partito oggetto di attacchi concentrici da maggioranza e opposizione durante l’ultima legislatura, con illazioni di ogni natura, bassezze e tentativi evidenti di denigrare i nostri esponenti politici anche sotto il profilo personale. E’ stata messa in piedi una gigantesca macchina del fango – avviata già dalle elezioni 2016 dalla rabbia di chi voleva che il progetto di RF non nascesse nemmeno – condotta in particolare da siti esteri che in questa campagna elettorale, in spregio alle norme in materia di editoria, hanno denigrato anche semplici cittadini vicini a RF con lo scopo di influenzare l’esito del voto. Il nostro risultato elettorale spazza via tutto il fango che ci è stato gettato addosso: i cittadini hanno dimostrato di apprezzare RF e i suoi esponenti valutando candidati e programma, dai quali partiremo per svolgere un’azione incisiva nella nuova legislatura. Ultimo punto, la legge elettorale. RF ritiene che uno dei primi atti che dovrà compiere il Consiglio Grande e Generale sarà quello di modificare le modalità di propaganda e di voto, ormai divenuti obsoleti. Chi ha ricoperto il ruolo di Segretario di Stato per gli Affari Interni si è mosso male, con aggressività, dimostrando la sua inadeguatezza e gettando nel caos la macchina elettorale. Repubblica Futura intende esprimere massimo rispetto e riconoscenza per l’impegno messo in atto da funzionari pubblici, presidenti e scrutatori nei seggi, militi e tutto il personale in servizio il 9 giugno scorso.

Repubblica Futura