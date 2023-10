San Marino. SdS Finanze e Bilancio. I dati di bilancio 2022 sono positivi, siamo in attivo

San Marino, 5 ottobre 2023 – La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio desidera condividere con la cittadinanza alcuni punti per fare chiarezza su notizie distorsive uscite nelle ultime ore, notizie che non rispecchiano la reale situazione dei conti pubblici e generano confusione.

Alla Segreteria di Stato per le Finanze preme ricordare che i dati diffusi la scorsa settimana al termine della Missione del Fondo Monetario Internazionale a San Marino, di cui si è data ampia diffusione, non sono frutto di una sua libera interpretazione ma oggetto di verifica e analisi da parte degli esperti del FMI, pertanto non sono di parte, pertanto si tratta di dati oggettivi.

E’ utile ricordare inoltre che la redazione del Bilancio dello Stato si compone e caratterizza di due fasi, quella previsionale e quella consuntiva; proprio in questi giorni, gli uffici contabili hanno terminato, a norma di legge, le operazioni di chiusura del Bilancio Consuntivo 2022 che evidenzia che il Rendiconto Finanziario 2022 chiude con un avanzo d’amministrazione di 38 milioni di euro e il bilancio economico – patrimoniale chiude con un avanzo di gestione di circa 15 milioni di euro. Pertanto i risultati sono positivi!

Nonostante questi risultati, che sembrano riconfermarsi anche per il 2023, il Governo tiene una posizione prudente e cauta, così come gli è stato spesso riconosciuto anche dal Fondo Monetario Internazionale.

San Marino, 5 Ottobre 2023/1722 d.F.R.