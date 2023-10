Alluvione, Papa Giovanni: festa per ringraziare per l’aiuto ricevuto

Un momento di festa per ringraziare di tutto l’aiuto ricevuto in occasione dell’alluvione in Romagna. L’evento, organizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, si terrà sabato 14 ottobre nel pomeriggio presso il “Villaggio della Gioia” in via Oreste Benzi 18 a Villafranca di Forlì. Saranno presenti il Presidente della Papa Giovanni, Matteo Fadda, il Vescovo di Forlì, Livio Corazza, i direttori delle Caritas romagnole e rappresentanti delle istituzioni locali. «Abbiamo desiderato organizzare una festa per esprimere la grande riconoscenza verso tutte le persone che ci sono state vicine durante la tragedia dell’alluvione. Moltissimi volontari ci hanno aiutato a spalare il fango, ci hanno portato vestiti, attrezzature, generi alimentari. In tanti hanno fatto donazioni piccole e grandi. Altri hanno pregato. Vogliamo dire: grazie a tutti! Non solo abbiamo beneficiato del vostro sostegno concreto ma abbiamo sentito la vostra vicinanza. E quando si è insieme, stando soprattutto vicino ai più fragili, allora si possono affrontare tutte le difficoltà», spiega Matteo Fadda, presidente della Comunità di don Benzi. Il ritrovo è previsto per le 15:30, alle 16 il Vescovo Corazza celebrerà la S. Messa (vedi la diretta streaming), alle 17 sarà proiettato un cortometraggio sull’alluvione cui seguirà un dibattito. Infine alle 18 si aprirà la festa con un rinfresco allietato dalla musica dal vivo del gruppo etnico “Asa Branca”. È gradita la prenotazione entro il 12 ottobre. Per info: [email protected];

