San Marino. Siete pronti a vivere un’avventura? Domenica 25 febbraio a Serravalle va in scena “Giacomo Sparviero. Il destino di un pirata”!

Per il penultimo appuntamento della rassegna “piccoli sguardi” dedicata ai bambini, la Giunta di Castello di Serravalle, con la partnership del Negozio Chicco di San Marino, vi propone un’avventura. Domenica 25 febbraio 2024 alle ore 16.30, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “Giacomo Sparviero. Il destino di un pirata”; uno spettacolo prodotto dalla compagnia “Fratelli di Taglia” ed interpretato da Matteo Giorgetti. Sparviero è uno scalcagnato mozzo rimasto solo, senza amici e senza ciurma, ma ha un grande sogno, quello di diventare un vero capitano con una nave tutta sua… Grazie ad una misteriosa mappa riuscirà a sentire la misteriosa voce del più temibile dei pirati che gli proporrà un pericoloso gioco: se Sparviero supererà le prove indicate dalla mappa battendo in abilità i più grandi pirati della storia potrà conquistarsi poco a poco il titolo di capitano, per scoprire alla fine che il suo destino era scritto nelle stelle e che non ci resta che seguire il nostro cammino, anche se alle volte sembra fragile o impervio. “Un curioso ed esilarante viaggio nella storia della pirateria dove il fascino della magia si sposa con le abilità del circo teatro, il tutto senza mai scordare che la meta si raggiunge perseguendo il proprio cammino con fatica e un pizzico di follia. Chi non crede ai propri sogni potrà forse trascorrere una vita tranquilla ma non vivrà mai le emozioni del viaggio e tantomeno quelle della meta raggiunta” Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo [email protected]. Il costo del biglietto intero è di 9€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 6€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione per i gruppi (4 persone o più) che pagano tutti il biglietto ridotto. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm.