San Marino. Sospensione sciopero dei bancari. Ecco che cosa è successo negli ultimi giorni … di Marco Severini

La situazione relativa allo sciopero bancario a San Marino, un argomento delicato e complesso, dopo scontri più o meno veementi tra le parti è stata evidenziata in maniera critica nel mio articolo del 19 febbraio. Questo pezzo peraltro visto e letto da migliaia di persone, a mio parere, ha avuto un ruolo importante nell’illuminare le possibili conseguenze economiche e sociali dello sciopero, non solo per il settore bancario ma anche per l’intera economia del paese. Il mio approccio analitico penso abbia contribuito a sensibilizzare il governo e l’opinione pubblica, che in gran parte è contraria alla protesta, sulle problematiche in gioco e sugli effetti devastanti per il sistema paese.

Questo è il mio articolo del 19 febbraio 2023

Il Congresso di Stato, ma in specialmodo il Segretario Gatti, ha capito perfettamente a quale pericolo si poteva andare incontro continuando con lo sciopero dei bancari. Infatti sia la conferenza stampa che l’articolo del Congresso di Stato del 20 febbraio hanno evidenziato ulteriormente l’urgenza di una risoluzione, sottolineando la necessità di un dialogo costruttivo e responsabile. La dichiarazione del governo ha messo in luce la preoccupazione per l’impatto dello sciopero sui cittadini e sull’economia, indicando un passo avanti verso la mediazione.

Ecco l’articolo di ieri pomeriggio:

Nel frattempo, l’articolo delle organizzazioni sindacali ha mostrato la decisione dei dipendenti bancari di sospendere lo sciopero, un gesto di grande responsabilità sociale. Questa decisione è stata presa per limitare gli effetti negativi sul popolo sammarinese, pur continuando a lottare giustamente per i loro diritti.

Questo il comunicato stampa delle Le Federazioni Servizi di CSdL – CDLS – USL e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Quadri, Impiegati ed Ausiliari di BAC – BSM – Carisp del pomeriggio di ieri:

e questo il nostro articolo di chiusura

Con questi sviluppi, il ruolo di GiornaleSM, probabilmente come in altre situazioni pregresse, è stato quello di fornire un’analisi continua e approfondita, senza dare retta a chi aveva forti mal di pancia, influenzando il dialogo pubblico e incoraggiando una risoluzione pacifica nell’interesse del paese, nostro bene primario.

La mia speranza è che, con la mediazione del governo, le parti possano trovare un accordo equo e sostenibile, tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori che della stabilità finanziaria del paese. La risoluzione di questa trattativa è fondamentale per garantire la continuità del settore bancario sammarinese e per preservare l’equilibrio economico e finanziario del paese.

Nella speranza di una rapida risoluzione, auspico che si possa giungere a un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte nel contesto dello sciopero bancario di San Marino.

Visto l’umore più che palpabile nel paese contro la categoria dei bancari è essenziale che questo accordo garantisca equità non solo per gli stessi bancari, ma anche per le altre categorie lavorative, evitando così un’instabilità che potrebbe avere ripercussioni devastanti sulla coesione sociale.

Per questo la soluzione deve essere bilanciata e considerare gli interessi di tutti, per preservare la pace e la stabilità nella comunità.

Marco Severini – direttore GiornaleSM