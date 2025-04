San Marino. Taekwondo: 3 atleti bianco azzurri all’Interregionale Lazio 2025

<< Siamo oramai arrivati alla sesta sfida stagionale del 2025 per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino, che è stata modificata nelle due date di svolgimento a seguito del decesso del Santo Padre.

Il primo giorno di gara sarà il 25, mentre il secondo slitterà al 27 aprile dove si disputerà a Fondi (LT) l’Interregionale Lazio, uno dei più importanti d’Italia e che vedrà protagonisti 3 nostri rappresentanti.

Nella categoria Senior ci sarà per San Marino Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg), mentre in quella Junior Federico Amati (1° poom cat. -59 kg) e Achille Tentoni (1° poom cat. -55 kg).

Saranno coordinati all’angolo dal 2° Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan), che seguirà tutti gli incontri sull’ottagono di gara.

Gara importante, anche se interlocutoria, per constatare la forma dei protagonisti, in previsione delle competizioni seguenti che sono scritte a calendario: il 24-25/05 ad Ancona i ?Campionati Italiani Universitari 2025?, e, subito dopo, il Luxembourg Open 2025, un G-1 previsto per il 07-08/06, che farà da anteprima alla gara di San Marino con il 2° Taekwondo Open 2025 che stiamo realizzando per il 28 e 29 giugno con presenti tutte le categorie, Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.

Con complessivi 336 trofei: (99 ori) – (103 argenti) – (130 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.) e con 4 ori conquistati solo nel 2025, la nostra scuola di Taekwondo si è dimostrata veramente competitività, sia in campo internazionale sia in quello italiano e i nostri giovani sono sempre più protagonisti in questo bellissimo sport olimpico.

Ricordiamo inoltre che il T.S.M., riconosciuto dal CONS, WT (World Taekwondo Federation) ed ETU (European Taekwondo Union), è l’unico Club in tutta la Repubblica dove poter trovare questa disciplina marziale, nelle due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

Foto: il Maestro Michele Ceccaroni (4 dan)

e il San Marino Team all’Interregionale Lazio 2025