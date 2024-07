San Marino. Testo Unico del contratto industria, è arrivata la firma. Avrà durata quinquennale, dal 2024 al 2028

Ora verrà posto al vaglio del Collegio Garante della Contrattazione Collettiva che verificherà se il Testo Unico del contratto è conforme alla normativa; poi sarà votato dai lavoratori attraverso un ciclo di assemblee organizzate dalle Federazioni Industria di CSdL, CDLS, USL. Oltre agli aumenti contrattuali annui, nel periodo di validità sono previste delle verifiche per accertare eventuali scostamenti dall’inflazione realmente riscontrata

Tra le tre organizzazioni sindacali e l’ANIS questa mattina è stato firmato il Testo Unico del contratto collettivo nazionale del settore industria, dopo che nelle scorse settimane le parti avevano parafato l’accordo raggiunto nella trattativa per il rinnovo contrattuale. L’accordo era stato approvato all’unanimità sia dai Direttivi Unitari che degli Attivi dei rappresentanti sindacali del settore industria. Il contratto riguarda oltre 10mila lavoratori. Per il sindacato hanno firmato i Segretari Generali di CSdL, CDLS, USL, e i Segretari e i Funzionari delle rispettive Federazioni Industria. Il nuovo contratto, che avrà una durata di cinque anni, prevede i seguenti aumenti in busta paga: dal 1° gennaio 2024 +1,90%, dal 1° gennaio 2025 +2,00%, dal 1° gennaio 2026 +2,00%, dal 1° gennaio 2027 +2,00%, dal 1° gennaio 2028 +1,80%. Durante la vigenza del contratto, nel 2026, nel 2028 e a gennaio 2029, sono previste delle verifiche per accertare eventuali scostamenti rispetto all’inflazione effettivamente registrata (Indice IPCA). È previsto il recupero dello scostamento dell’inflazione registrata nel biennio 2022 / 2023 con i seguenti valori: dal 1° gennaio 2024 1,10%, dal 1° gennaio 2025 1,00%, dal 1° gennaio 2026 1,00%, dal 1° gennaio 2027 0,50%, dal 1° gennaio 2028 0,40%. Un elemento di novità, è il riconoscimento a partire dal 1° gennaio 2025 di un Emolumento di Fidelizzazione Mensile per i lavoratori che hanno prestato e presteranno in futuro servizio per almeno 11 anni di servizio presso la stessa azienda, pari al 2,50% della retribuzione tabellare; inoltre sarà aggiornato in base alla dinamica salariale. Sarà più facile raggiungere il monte ore per la maturazione del Premio Presenza che terrà conto di 75 ore di CIG e delle ore di flessibilità delle ore non recuperate. È stata anche definita una migliore interpretazione delle modalità per l’utilizzo dei Permessi di Breve Durata per motivi famigliari, e per i Master Universitari e le Ferie Solidali in ambito aziendale. Viene confermato l’impegno nel destinare, da parte del Fondo Servizi Sociali, la somma di € 500.000 nell’arco della vigenza contrattuale per garantire il 50% dei crediti dei lavoratori che, a seguito del fallimento dell’azienda, siano diventati inesigibili. Sono stati poi assunti impegni per creare una piattaforma di Welfare Contrattuale valida per tutti i lavoratori mediante il Fondo Servizi Sociali e per condividere iniziative di comunicazione, attuazione e sensibilizzazione a livello aziendale del Piano Nazionale Pluriennale sulla Eliminazione della Violenza e delle Molestie e delle Discriminazioni nel mondo del lavoro. Entrano a fare parte del contratto anche altri elementi come la transizione digitale e l’utilizzo in ambito UE dell’intelligenza artificiale. Qualora il Governo intendesse intervenire sulle modifiche apportate nella passata legislatura in tema di riforma del mercato del lavoro, le parti sono impegnate a chiedere la convocazione del tavolo tripartito per l’attivazione del necessario confronto. Come sancito dalla Legge sulla Rappresentatività (L. n. 59/2016), non appena il Collegio Garante della Contrattazione Collettiva avrà verificato se il Testo Unico del contratto è conforme alla normativa, lo stesso contratto sarà sottoposto a referendum tra tutti i lavoratori interessati mediante un ciclo di assemblee nelle aziende industriali.

CSdL – CDLS – USL

Federazioni Industria CSdL – CDLS – USL