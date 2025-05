San Marino. Titano Futsal Cup: Murata campione, rimonta travolgente sul Pennarossa

Le due più alte espressioni del futsal sammarinese, almeno per quanto visto nel corso della stagione fino a questo momento, si ritrovano al Multieventi. Murata e Pennarossa sono protagoniste della miglior finale di Titano Futsal Cup possibile, con i Bianconeri avanti nelle attese – non fosse altro per la corsa solitaria in campionato ed i precedenti con il club di Chiesanuova, che pure può vantare di essere stata l’unica squadra a negare una vittoria ai quotati avversari.

Sfida intensa, interpretata con applicazione ed aggressività da entrambi i quintetti cui le aree tecniche decidono di non mettere mano per circa metà frazione. Nel mentre, Busignani costruisce la miglior occasione di inizio gara, organizzando un diagonale mancino che esce di un soffio. Al giro di boa della frazione d’apertura, dominano le difese. Condizione cui pone rimedio Oddone, che infila Protti con un mancino potente al 14’: il primo tiro nello specchio della finale ne cambia il risultato. I Bianconeri replicano con la stoccata di Busignani, disinnescata da Bizzocchi e Maiani. Il Pennarossa ha la palla del raddoppio con Toccaceli, impreciso al termine di una ripartenza propiziata dal recupero di Stefanelli su Busignani. Ora la sfida è vibrante e Belloni la rimette in equilibrio al 19’: una manciata di secondi dall’uscita dal time-out, Busignani trova Ghiotti in verticale. La rifinitura per l’inserimento di Belloni è perfetta, come la stoccata di punta di Belloni che non lascia scampo a Bizzocchi. L’estremo del Pennarossa è poi monumentale per negare a De Angelis la rete del sorpasso al 23’: il ribaltamento di campo porta all’assist di Ercolani sul secondo palo, dove l’ex Folgore trova sulla sua strada il grande riflesso del portiere avversario. Prima dell’intervallo Moretti scheggia il montante, mentre Bizzocchi si ripete su Ercolani. Sul fronte opposto, interessante schema da corner del Pennarossa, ma Ceccoli non centra il bersaglio.

Nella ripresa c’è lavoro anche per Protti, che ha un buon riflesso su Verri nel corso del 32’. Il Murata replica con Busignani, impreciso al tiro, e soprattutto col piazzato di Mattioli che esalta i riflessi di Bizzocchi. Non da meno il successivo intervento dell’omologo Protti, strepitoso sulla giocata da applausi di Verri, abile a coordinarsi in agilità con due tocchi. L’equilibrio è adagiato su sottile filo, reciso dalla rischiosa giocata sull’asse Maiani-Ceccoli: pallone perso nei pressi dell’area di Bizzocchi, freddato da Busignani. L’universale bianconero va vicino al bis una manciata di secondi più tardi, dopo aver rischiato di propiziare il pareggio di Oddone con una gestione approssimativa di un possesso in area di rigore. La miglior opportunità arriva però al 44’, quando il Pennarossa parte in contropiede e pecca di precisione nell’ultimo passaggio di Maiani – intercettato da Protti quando il più sembrava fatto. La successiva ripartenza del Murata è conclusa con un diagonale radente di De Angelis, terminato di poco a lato.

Non è cronaca sportiva, ma merita di essere menzionato il gesto di fair play di Moretti a metà ripresa. Con Verri acciaccato da un colpo fortuito, il laterale sammarinese ha rinunciato all’azione d’attacco appoggiando in fallo laterale. La partita sembra scendere d’intensità, prima dell’uno-due che inaugura i dieci minuti finali e chiude la partita. Sugli sviluppi di un corner Busignani punisce le blande marcature del Pennarossa, mentre Belloni arriva a chiudere con un tap-in vincente la successiva iniziativa bianconera. Non è finita, perché anche Ercolani si iscrive all’elenco dei marcatori, ipotecando il successo del Murata. Al 58’ Protti nega a Verri la gioia di un gol in finale, cosa che non manca certo ad Ercolani – autore della terza doppietta bianconera di serata, sfruttando la sontuosa discesa solitaria di De Angelis. Il Pennarossa ha accusato il doppio colpo e rischia di crollare, dovendo appellarsi a Bizzocchi e traverse (due) prima della sirena.

Termina così una finale che, a dispetto del risultato omologato, è stato piuttosto equilibrato per oltre cinquanta minuti. Le limitate rotazioni del Pennarossa e la complessiva qualità superiore del Murata, nonché la capacità di tenere i nervi saldi nel momento decisivo, hanno fatto pendere la partita a favore della squadra di Spada. Nel 6-1 finale trovano spazio le doppiette di Belloni, Busignani ed Ercolani, dopo l’iniziale vantaggio di Oddone. Il Murata torna a vincere la Titano Futsal Cup a distanza di tredici anni dall’unico precedente successo nel torneo.

Titano Futsal Cup 2024-25 | Finale SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Murata Pennarossa 05/05 A1: Lerza – A2: Ilie – A3: Vandi – A4: Mazza 6-1 Multieventi

Titano Futsal Cup 2024-25, Finale | Murata-Pennarossa 6-1

MURATA

Protti, Moretti, Busignani, De Angelis, Ercolani

A disposizione: Capicchioni, Littera, Ghiotti, Mattioli, Albani, Belloni

Allenatore: Massimiliano Spada

PENNAROSSA

Bizzocchi, Maiani, Verri, Toccaceli, Ceccoli

A disposizione: Guidi, Baldani, Carlini, Colonna, Stefanelli, Brighi, Oddone, Giacobbi

Allenatore: Settimio Novembrini

Arbitro 1: Nicolò Lerza

Arbitro 2: Laurentiu Ilie

Arbitro 3: Alessandro Vandi

Arbitro 4: Mattia Mazza

Marcatori: 14’ Oddone, 19’ Belloni e 52’ Belloni, 40’ e 51’ Busignani, 54’ e 59’ Ercolani

Ammoniti: Ercolani, Mattioli

FSGC | Ufficio Stampa