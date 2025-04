San Marino. UEFA Futsal Champions League: il Fiorentino impegnato in Bulgaria ad agosto

Sorteggiato nel primo pomeriggio a Nyon il Turno Preliminare ed il Main Round di UEFA Futsal Champions League 2024-25. I campioni di San Marino del Fiorentino partiranno dal primo step della competizione e sono stati abbinati al Gruppo B.

Nota la prima testa di serie del raggruppamento, che risponde al nome del Futsal Minerva. Gli elvetici incroceranno una formazione sammarinese per il quarto anno consecutivo, la terza volta in generale con il Fiorentino. I Rossoblù saranno di scena in Bulgaria dal 20 al 25 agosto prossimi, dal momento che ad ospitare il minitorneo saranno i campioni nazionali e padroni di casa dell’Amigo Northwest. Completa il gruppo la formazione gallese del Pro Futsal Cymru.

Le otto vincitrici dei gironi del Turno Preliminare accederanno al Main Round di UEFA Futsal Champions League seguendo il percorso dedicato ai club che hanno vinto il rispettivo campionato. Per quel che concerne il raggruppamento del Fiorentino, la prima classificata raggiungerà il Gruppo 5 dove sono già certe le presenze di Etoile Lavalloise e Stalitsa Minsk.

FSGC