San Marino. VITTORIA! ed ha perso la cricca! Complimenti a Stefano e a Barbara! … di Marco Severini

Cari amici,

È con grande soddisfazione che estendo i miei più vividi complimenti per la straordinaria vittoria ottenuta nella battaglia contro la cricca della Banca Centrale dell’epoca di Grais e Savorelli.

Fin dall’inizio avevo la certezza che la giustizia avrebbe trionfato. Il procedimento in questione verteva su accuse di amministrazione infedele e ostacolo alla vigilanza della Banca Centrale, specificamente quella di Grais e di Savorelli. Accuse palesemente false e diffamatorie in quanto nessun reato era stato compiuto e questo procedimento, come altri similari, è stato aperto, come peraltro detto più volte anche da Stefano Ercolani, solo per avere un espediente per appropriarsi indebitamente e vergognosamente di Asset Banca.

Ora possiamo gioire poiché Stefano e Barbara sono stati completamente scagionati da ogni accusa! Questo rappresenta un traguardo enorme e significativo dopo i molteplici soprusi subiti non solo da Asset ma anche da tutti coloro che orbitavano attorno ad essa. In particolare, Stefano e Barbara hanno vissuto momenti difficili e travagliati.

L’intera vicenda ha suscitato un’ampia copertura mediatica ed io stesso penso di aver contribuito in modo significativo, scrivendo numerosi articoli su GiornaleSM quando la vicenda era ancora poco conosciuta e i dibattiti erano confinati all’eco nel deserto. E sono molto contento di averlo fatto.

La vittoria ottenuta è un segnale di speranza e rappresenta un incoraggiamento a perseguire la verità e la giustizia. Continueremo a vigilare e a portare alla luce i casi di ingiustizia, affinché possiamo contribuire a un futuro più equo e trasparente per tutti.

Stefano e Barbara non mollate e credeteci fino in fondo!

Marco Severini