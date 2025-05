San Marino vola in semifinale a “La Campanella 2025”: orgoglio Titano nel quiz delle scuole

Con grinta, preparazione e tanto spirito di squadra, i ragazzi della Scuola Secondaria Superiore di San Marino si sono guadagnati un posto tra le migliori quattro scuole dell’edizione 2025 di “La Campanella”, il quiz scolastico televisivo in onda su Icaro TV.

Nella puntata andata in onda giovedì 1° maggio, la squadra sammarinese ha conquistato il terzo e ultimo quarto di finale, superando il Liceo Classico e delle Scienze Umane “Giulio Cesare-Manara Valgimigli” di Rimini con il punteggio di 33 a 29. Una sfida equilibrata, giocata punto su punto, che ha esaltato l’intelligenza e il gioco di squadra dei giovani “Titani”.

Per la scuola del Titano, si tratta di un risultato significativo che conferma l’alto livello formativo e l’entusiasmo degli studenti sammarinesi, capaci di tenere testa a istituti italiani di grande tradizione. L’esperienza va oltre il punteggio: è un’occasione di confronto, crescita e visibilità per la scuola e per la Repubblica intera.

Anche il “Cesare-Valgimigli” potrà comunque accedere alle semifinali come migliore tra le sconfitte, grazie alla differenza punti favorevole (-4), rendendo la sfida ancora più interessante.

Questa la composizione delle semifinali:

Giovedì 8 maggio : Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba vs Liceo Classico “Giulio Cesare-Manara Valgimigli”

Giovedì 15 maggio: Liceo Scientifico e Musicale “Einstein” vs Scuola Secondaria Superiore di San Marino

Il cammino della Scuola Secondaria sammarinese proseguirà quindi nella semifinale del 15 maggio, con l’obiettivo di raggiungere la finalissima del 29 maggio. L’intera comunità scolastica – e con essa tutto il Paese – seguirà con orgoglio il percorso di questi ragazzi, che stanno portando in alto il nome di San Marino anche nel campo della cultura e della preparazione scolastica.