Savignano, ruba un computer e aggredisce la vigilante: 50enne arrestato dai Carabinieri al centro commerciale Rubicone

L’uomo è stato bloccato dopo una violenta colluttazione e portato in carcere su disposizione della Procura di Forlì

Un tentativo di furto si è trasformato in un’aggressione, sfociando infine in un arresto in flagranza di reato. È accaduto nei giorni scorsi all’interno del Centro Commerciale Rubicone, dove un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Rimini, è stato arrestato dai Carabinieri per rapina impropria.

L’intervento tempestivo dei militari della Stazione di San Mauro Pascoli, supportati dai colleghi di Roncofreddo, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato sorpreso da un’addetta alla sicurezza mentre cercava di lasciare il punto vendita con un personal computer nascosto nello zaino, senza passare dalle casse. Quando la donna ha tentato di fermarlo, il 50enne è andato in escandescenza, reagendo in modo violento: l’ha strattonata ripetutamente nel tentativo di fuggire, mettendo a rischio la sua incolumità.

Allertati da alcuni testimoni presenti nel centro commerciale, i carabinieri sono giunti rapidamente sul posto riuscendo a bloccare e immobilizzare l’uomo, che è stato poi condotto in caserma per le formalità di rito. Il computer è stato recuperato e restituito ai responsabili del negozio.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì, dove ha atteso l’udienza di convalida dell’arresto, svoltasi nella giornata successiva. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei centri commerciali e sull’importanza della presenza di vigilanza e forze dell’ordine sul territorio, capaci di agire rapidamente per garantire la sicurezza dei cittadini e del personale addetto alla sorveglianza.