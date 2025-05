Savignano, una serata tra musica, fede e giustizia: il ricordo di Kizito Mihigo per riflettere su Ruanda e perdono

Un viaggio nella memoria e nel cuore dell’Africa, attraverso la figura di Kizito Mihigo, cantautore, attivista e martire della pace ruandese, sarà al centro dell’incontro “Il perdono: la speranza per un mondo più giusto”, in programma sabato 10 maggio presso la chiesa di Castelvecchio (via Castelvecchio 107), promosso dalla Commissione Cultura dell’Unità Pastorale di Savignano sul Rubicone.

Alle ore 20:30 è prevista una celebrazione eucaristica in suffragio di Mihigo, mentre alle 21:15 inizierà la serata di approfondimento, che vedrà la partecipazione di Delphine Uwituze, presidente della Fondazione Kizito Mihigo per la Pace (KMP Foundation), e del giornalista Rodolfo Casadei, esperto di geopolitica e di conflitti africani.

L’incontro offrirà una preziosa occasione per riflettere sulle ferite ancora aperte nei territori del Ruanda e del Congo, segnati da guerre, genocidi e tensioni etniche, ma anche da esperienze di resistenza morale e testimonianze di riconciliazione. In questo contesto, la figura di Kizito Mihigo – incarcerato e morto in circostanze oscure nel 2020 – rappresenta un simbolo universale del potere del perdono e della non violenza.

“Abbiamo voluto proporre questo evento – spiegano gli organizzatori – per offrire uno sguardo profondo su una parte del mondo spesso dimenticata, ma piena di significato per comprendere il valore del perdono come chiave per la pace, anche laddove sembra impossibile”.

Con la testimonianza diretta di Uwituze e le analisi di Casadei, la serata si propone come un momento di ascolto, consapevolezza e impegno civile, partendo da una storia personale per arrivare a una riflessione collettiva sulla giustizia, la memoria e la speranza.