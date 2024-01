Scuolabus prende fuoco: pomeriggio di terrore per studenti ad Urbino

URBINO – Nel pomeriggio del 15 gennaio, un episodio di grande spavento si è verificato nei pressi di Urbino. Un autobus utilizzato per il trasporto degli studenti dell’Istituto Anna Frank è stato avvolto dalle fiamme. L’incidente si è verificato durante il tragitto tra Pieve di Cagna e Ca’ Mazzasette.

Al momento dell’incendio, all’interno del mezzo vi erano quattro persone: il conducente e tre studenti. Verso le 15, le fiamme hanno avuto origine dal motore del veicolo, le cause sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, l’autista è riuscito a far scendere i tre studenti, minorenni, dallo sportello posteriore, evitando conseguenze ancora più gravi.

Un’unità dei Vigili del Fuoco locali è intervenuta sul luogo dell’incidente ed ha prontamente spento l’incendio. L’autobus ha subito gravi danni. Nonostante l’episodio, i quattro occupanti, che per fortuna non hanno riportato ferite, non hanno richiesto cure mediche.