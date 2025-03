Secondo aereo del Venezuela bloccato nella Repubblica Dominicana

Nella Repubblica Dominicana, un secondo aereo usato dal governo del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, è sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità locali da 24 ore.

L’informazione arriva due giorni dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva sequestrato il Dassault Falcon 900EX usato da Maduro per i suoi viaggi all’estero, compresi quelli all’inizio dell’anno in Guyana e a Cuba.

Washington lo aveva poi portato l’altroieri a Fort Lauderdale, in Florida, dopo che l’aeronave era rimasta bloccata e guardata a vista dalle autorità locali della Repubblica Dominicana.

La fonte anonima contattata dalla Cnn, che nel pomeriggio ha confermato il blocco di questo secondo aereo utilizzato dal governo del Venezuela, non ha rivelato dettagli specifici sul modello né sulla marca. Al momento non è neanche noto se sia stato richiesto il suo sequestro da parte delle autorità statunitensi, come per il Dassault Falcon 900EX.

Ansa

leggi anche: